FETÖ’cü diye şikayet ettikleri adayı destekleyecekler!

Vezirköprü ilçesinde dönemim MHP İlçe Başkanı Ahmet Özata ile İbrahim Çalışkan isimli bir kişi Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis’in FETÖ’cü olduğunu ileri sürerek 2017 yılında şikayetçi oldu. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda ise FETÖ’cülükle suçlanan Başkan Edis aklandı. Savcılık, Edis’in FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye ya da iltisaklı olduğu yönünde herhangi bir bağlantısının bulunmadığını tespit etti.

SAVCILIK KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA KARAR VERDİ

Belediye Başkanı Edis’in; ByLock kullanmadığını, terör örgütüne hiçbir şekilde finansal destek sağlamadığını belirten başsavcılık, İbrahim Sadık Edis’e yüklenen suçtan kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

İLÇE BAŞKANI GÖREVİNDEN ALINDI

Bu olayın ardından MHP Vezirköprü İlçe Başkanı Ahmet Özata, partisinin il yönetimi tarafından görevinden alındı. Ancak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özata’yı yeniden görevine atadı. 24 Mart 2017'de yeniden ilçe başkanı seçilen Özata, 2018 Eylül’üne kadar görevini sürdürdü. Özata, bu tarihte koltuğunu Dursun Gülünay'a bıraktı.

AKP SUÇLANAN BAŞKANI YENİDEN ADAY GÖSTERDİ

31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı kapsamında Vezirköprü Belediyesi, yapılan anlaşma ile AKP’ye bırakıldı. Geçtiğimiz günlerde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Samsun’da katıldığı aday tanıtım toplantısında Vezirköprü adayı olarak tekrar İbrahim Sadık Ediz’in ismini açıkladı. İttifak anlaşması kapsamında AKP adaylarını destekleme kararı alan MHP, ilçede FETÖ’cü diye daha önce şikayet edilen Ediz’i desteklemek durumunda kaldı.

“CUMHUR İTTİFAKININ RUHUNA UYGUN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Bir kısım partililer bu durumdan rahatsız olurken MHP İl Başkanı Abdullah Karabıçak Sözcü’ye konuştu.

Ahmet Özata’nın artık ilçe başkanı olmadığını hatırlatan İl Başkanı Karabıçak; “Diyelim ki ittifakta bir yer AK Parti’ye kaldı. Kendi adaylarını kendileri tercih ederler. Biz ona müdahale etmeyiz. Yani sevabı, günahı kendilerine aittir. Eğer birinin FETÖ’cülüğü varsa, birinin DHKP/C’liği varsa, birinin kanunsuz yasalara aykırı bir şeyi varsa, devletin hakimi var, savcısı var. Böyle bir şey olsa onlar hesabını sorarlar. Öyle ki bu olayda da savcılık kovuşturmaya yer yok demişse adam aklanmış demektir. ‘MHP ona oy verir mi?’ diye düşünmek yanlıştır. Bizim tutumumuz, genel başkanımızın talimatını söylüyorum. Cumhur İttifakı’nın kurulduğu yerlerde Cumhur İttifakı’nın en başarılı olması için var gücümüzle 31 Mart akşamına kadar çalışıp en güzel sonucu almaktır bizim görevimiz. Vezirköprü’de de böyledir. Bize düşen ilçelerde de böyledir. Teşkilatta bir problem yok. Cumhur İttifakının ruhuna uygun çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.