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FETÖ’cülükle suçlanan SÖZCÜ, FETÖ ile mücadele belgeselinde

Yıllardır yaptığı haberlerle FETÖ tehlikesine dikkat çeken ancak kripto FETÖ'cülerin, defalarca çürütülen sözde suçlamaları yüzünden FETÖ'cülükle yargılanan Sözcü'nün haberciliği, devletin resmi televizyonu TRT'nin bile propaganda aracı oldu. TRT "FETÖ ile nasıl ve kimlerin mücadele ettiğine" dair belgeselinde Sözcü'nün manşetlerine de yer verdi. Ancak Sözcü'nün, hain darbe girişiminden uzun yıllar önce FETÖ tehlikesine ilişkin yaptığı haberlere ise yer verilmedi.

16:54 -
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TRT, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde FETÖ ile nasıl mücadele edildiğini konu alan “Şebeke: İhanetin kodları” isimli bir belgesel yayımladı.

TRT’nin belgeselinde yer alan Sözcü manşeti

45 dakikalık belgeselde, devlet kurumlarının yanı sıra medyanın da FETÖ ile nasıl mücadele ettiğine yer verildi. Algı operasyonları sonucu FETÖ’cü olmakla suçlanan Sözcü Gazetesi de belgeselde “FETÖ ile mücadele eden gazeteler arasında” gösterildi. Yani savcının “FETÖ’cü” diye suçladığı Sözcü’ye devletin resmi televizyonu bile inanmadı.

Bunlar da belgeselde yer almayan Sözcü manşetlerinden sadece ikisi.

17 ARALIK ÖNCESİ SÖZCÜ MANŞETLERİ YER ALMADI!

Ancak belgeselde Sözcü’nün; 17 Aralık 2013 tarihinden de önce, yani birçok kesim terör örgütü lideri Fethullah Gülen’e “Hocaefendi” derken attığı “O hocaefendi değil, örgüt lideri. Devleti ele geçirmek için uğraşıyor” mesajlı manşetlerine ise yer verilmediği gözlendi.

Son güncelleme: android-time 17:00 16.07.2019
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