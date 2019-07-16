FETÖ’cülükle suçlanan SÖZCÜ, FETÖ ile mücadele belgeselinde

TRT, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde FETÖ ile nasıl mücadele edildiğini konu alan “Şebeke: İhanetin kodları” isimli bir belgesel yayımladı.

45 dakikalık belgeselde, devlet kurumlarının yanı sıra medyanın da FETÖ ile nasıl mücadele ettiğine yer verildi. Algı operasyonları sonucu FETÖ’cü olmakla suçlanan Sözcü Gazetesi de belgeselde “FETÖ ile mücadele eden gazeteler arasında” gösterildi. Yani savcının “FETÖ’cü” diye suçladığı Sözcü’ye devletin resmi televizyonu bile inanmadı.

17 ARALIK ÖNCESİ SÖZCÜ MANŞETLERİ YER ALMADI!

Ancak belgeselde Sözcü’nün; 17 Aralık 2013 tarihinden de önce, yani birçok kesim terör örgütü lideri Fethullah Gülen’e “Hocaefendi” derken attığı “O hocaefendi değil, örgüt lideri. Devleti ele geçirmek için uğraşıyor” mesajlı manşetlerine ise yer verilmediği gözlendi.