İstanbul’da yarın okullar tatil mi? Fuat Oktay açıkladı!

Deprem sonrasından merakla beklenen İstanbul’da okullar tatil mi açıklaması yapıldı. Vali Yerlikaya saat 20.00’da okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili açıklama yapılacak demişti ve aynı saatte açıklama Fuat Oktay’dan geldi. Oktay, İstanbul’da yarın okulların tatil edilmediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “İhbar hattımıza çatlaklarla ilgili 172 ihbar almış durumdayız. Tamamıyla ilgili hasar tespit olarak çevre Şehircilik Bakanlığımız çalışmalar yapıyor. Silivri’yle ilgili konuşmak istiyorum. Silivri Devlet Hastanesinde orada yapılan çalışmalar konusunda uzmanlarımızın raporladığı kullanılabilir, sağlık hizmetleri orada devam ediyor olacak” dedi.

Oktay, “Buradan vatandaşlarımıza ifade edelim, barınma ihtiyacı herhangi bir sebepten dolayı valimize, AFAD başkanımıza iletebilirler. Bununla ilgili barınma, beslenme bütün hazırlıklarımız devam ediyor. Hizmet alamayan vatandaşlarımız bulunmamaktadır. Vatandaşlarımız için her türlü tedbiri aldık. Geleceğe dönükte tedbirlerimizi almış durumdayız” ifadesini kullandı.

VALİ YERLİKAYA’NIN AÇIKLAMASI

“Bazı sosyal medya hesaplarında İstanbul’da deprem nedeniyle eğitim öğretimin yarın tatil edildiği yönünde doğru olmayan paylaşımlarda bulunulduğu anlaşılmıştır. 7060 okulda tarama çalışmaları devam etmektedir. Saat 20.00 itibariyle gerekli açıklama yapılacaktır.”