Gazeteci Arapkirli’ye, Nurettin Yıldız davası !

“BABA SIFATIMLA TEPKİ GÖSTERDİM”

Arapkirli, savunmasında şunları söyledi: “Hakkımda şikayette bulunan şahıs 6 yaşındaki kız çocuklarıyla dahi evlenilebileceğini savunmuştur. Bunları duyup okuduğumda her sorumlu vatandaş gibi üstüne üstlük görevi topluma haber vermek olan bir gazeteci, daha önemlisi bir kız çocuğu babası sıfatımla tepki göstermek istedim.”

“YASALARA GÖRE SUÇ”

“Çocuklarımızın maruz kaldığı en vahim saldırılardan biri burada saldırı fiilini özelikle kullanıyorum, kız çocuklarının daha oyun çağında daha bebek sayılacak yaşlarda evlendirilmesidir. Yani yetişkin kadın muamelesi görerek erkeklerle mahkemenizin affına sığınıyorum, gerdeğe sokulmasıdır. Yasalarımıza göre zaten suç olan bu eylem her türlü evrensel, biyolojik, kültürel ve sosyolojik kaidelere de aykırı bir durumdur. Bu ayıbın toplumsal yaşamımızdan silinmesi her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının uğruna mücadele etmesi gereken bir olgudur. Hatta hepimizin görevi sayılmalıdır. Bu tür beyan ve yayınların toplumun cahil ve feodal baskılardan etkilenmiş insanları üzerinde daha fazla olumsuz etki yapmasına tahammül edemedim.”

Nurettin Yıldız'ın avukatı ise şikayetlerinin devam ettiğini söyledi. Mahkeme, duruşmayı erteledi.