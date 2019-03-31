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Giresun’da seçim sonuçlarına itiraz | Son dakika

Sandıkların neredeyse tamamının açıldığı Giresun'da, AKP'nin yüzde 48,96'ya yüzde 48.74 fark ile önde olmasına CHP'den itiraz geldi. Sozcu.com.tr'ye konuşan CHP Milletvekili Necati Tığlı, "En az 200 farkla öndeyiz" dedi.

Kubilay AYDIN
20:43 -
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Giresun’da seçim sonuçlarına itiraz | Son dakika

Geçen seçimlerde CHP’nin açık ara kazandığı Giresun’da sandıkların neredeyse tamamı açıldı. Gelen sonuçlara göre; AKP’nin 29.898 oy, CHP ise 29.706 oy aldığı görülüyor.

CHP seçim sonuçlarına itiraz ederek oyların yeniden sayılmasını istedi.

Sozcu.com.tr’ye konuşan CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, sonuçların sisteme yanlış girildiğini belirterek, “En az 200 oy farkla öndeyiz. İtirazda bulunduk” dedi.

İşte Giresun’da son durum:

Giresun İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Aytekin Şenlikoğlu AK Parti AK Parti 30.295 % 49,08
Kerim Aksu CHP CHP 29.935 % 48,50
Saadet Partisi Saadet Partisi 785 % 1,27
Diğer Diğer 390 % 0,63
TKP TKP 134 % 0,22
BTP BTP 109 % 0,18
DSP DSP 77 % 0,12

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Son güncelleme: android-time 21:35 31.03.2019
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