Giresun’da seçim sonuçlarına itiraz | Son dakika

Geçen seçimlerde CHP’nin açık ara kazandığı Giresun’da sandıkların neredeyse tamamı açıldı. Gelen sonuçlara göre; AKP’nin 29.898 oy, CHP ise 29.706 oy aldığı görülüyor.
CHP seçim sonuçlarına itiraz ederek oyların yeniden sayılmasını istedi.
Sozcu.com.tr’ye konuşan CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, sonuçların sisteme yanlış girildiğini belirterek, “En az 200 oy farkla öndeyiz. İtirazda bulunduk” dedi.
İşte Giresun’da son durum:
|Giresun İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
|ADAY
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|Aytekin Şenlikoğlu
|AK Parti
|30.295
|% 49,08
|Kerim Aksu
|CHP
|29.935
|% 48,50
|Saadet Partisi
|785
|% 1,27
|Diğer
|390
|% 0,63
|TKP
|134
|% 0,22
|BTP
|109
|% 0,18
|DSP
|77
|% 0,12
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