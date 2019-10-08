Göçmen kaçakçılarının transit yolcu oyunu

İstanbul Emniyeti'e bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon için 7 ay önce düğmeye basıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesindeki çalışmalarda, İran ve Suriye uyruklu şüphelilerin, yasal yollarla ülkemize gelen kişileri yasadışı olarak Avrupa'ya göndermeye çalıştıkları anlaşıldı. Polisin yaptığı teknik ve fiziki takip çalışmalarında şebekenin yöntemi tespit edildi.

SAHTE VE GERÇEK PASAPORT

İddiaya göre, şebeke üyeleri ülkemize giriş yapan ve Avrupa'ya gitmek isteyen yabancı uyruklu kişilere önce sahte bir pasaport hazırladı. Daha sonra ise bu kişiler için gerçek kimlikleriyle Afrika ülkelerine bilet aldırıldı. Şebeke üyeleri hazırladıkları sahte pasaportlar üzerinden de Avrupa ülkelerine bilet temin ettirdi.

AFRİKA DİYE AVRUPA'YA GİDECEKLERDİ

Afrika'ya gitmek için havalimanına giden yolcular, güvenlik noktalarındaki aramalardan geçti. Transit bölgeye ulaşan kişiler, bu aşamada sahte pasaportlarını çıkardı. Farklı bir kimlikle aldıkları biletlerle Almanya'ya gitmeye çalışan göçmenleri polis ekipleri engelledi. Teknik takiple belirlenen şüpheliler, havalimanındaki birimlere iletildi. Şüpheliler, sahte pasaportlarla gözaltına alındı.

12 BİN 500 EURO

Polisin çalışmasında; şebekenin İstanbul, Konya, Trabzon, Malatya'daki havalimanlarını kullandıkları tespit edildi. Şebekenin, başta Almanya olmak üzere Avrupa'ya gönderilecek göçmenler için 6 bin ila 12 bin 500 Euro aldıkları da belirlendi.

23 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çalışmaların ardından polis ekipleri, şebekeye yönelik 20 gün arayla 2 operasyon düzenledi. Altı ilde gerçekleşen baskınlarda 23 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 3'ü çalıntı 45 pasaport, sahte pasaport yapımında kullanılan malzemeler, 34 kişiye ait kimlik belgesi, göçmenlerin kayıtlarının tutulduğu bir ajanda ele geçirildi. Ayrıca göçmen kaçakçılığından elde edildiği değerlendirilen 33 bin 235 Euro, 12 bin 510 Dolar, bin Riyal ve 11 bin Türk Lirasına da el konuldu.

12 TUTUKLAMA

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 12'si tutuklanırken, 8 şüpheli hakkında “Adli kontrol” hükmü uygulandı. Üç şüpheli ise serbest bırakıldı.

TOPLANMA MERKEZLERİ

Polis ekiplerinin bir diğer operasyonu ise kara ve deniz yolu ile Yunanistan üzerinden diğer Avrupa ülkelerine göçmen kaçıran bir şebekeye düzenlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda şebekenin İstanbul'daki bazı bölgelerde göçmen sevk noktaları oluşturdukları tespit edildi.Şüphelilerin göçmenleri önce Fatih, Zeytinburnu ve Bakırköy'deki bazı yerlerde topladığı anlaşıldı. Buradaki göçmenlerin de 5-6 kişilik gruplar halinde taksi ve hususi araçlarla TEM otoyoluna yakın bazı adreslere götürdükleri kaydedildi.

Göçmenlerin özellikle Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Bağcılar, Esenler ve Esenyurt ilçelerinde günübirlik olarak kiralanan ‘şok' evlerine yerleştirdikleri belirlendi. Şebekenin burada bekletilen göçmenleri hava karardığında minibüs ve kamyonlara bindirerek; Edirne, Çanakkale ve Marmaris olmak üzere kara ve deniz sınırı olan yerlere götürdükleri öğrenildi.

129 GÖÇMEN KURTARILDI

Çalışmaların ardından düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Farklı uyruklarda 129 düzensiz göçmen kurtarılırken, 2 şişme bot, 1 tekne motoru, 3 adet bot şişirme pompası ve 30 adet can yeleği ele geçirildi. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 3 minibüs, 2 binek araca el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklandı. Bir şüpheli ise serbest bırakıldı.