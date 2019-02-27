Baraja uçan araçtan 2 kişinin cansız bedeni çıktı

Olay saat 21.30 sıralarında İnegöl’ün Kozluören Mevkinde meydana geldi. İnegöl'den Kestel istikametine giden Burak Çakır yönetimdeki otomobil, kontroldan çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Babasultan Barajına yuvarlandı. Suya gömülen otomobili fark eden diğer sürücüler jandarma, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İnegöl Belediyesi İtfaiye ekipleri ile AFAD ekipleri, suya gömülen otomobilden fiziksel engelli Bilge Çakır ile Burak Çakır’ın (26) cesedini çıkarırken, 3 kişiyi ise yaralı kurtardı.

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Yaralılar Başak Çakır (18), Hüseyin Çakır (54) ve Sevim Çakır (51), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilerken, jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. DHA