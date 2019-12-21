Eski Ankara Ticaret Odası Başkanı ve iş insanı Sinan Aygün'ün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP'li 3 belediye meclis üyesi hakkında, Eskişehir yolundaki ‘Togo Kuleleri’ olarak adlandırılan inşaatın 16 Aralık'ta mühürlenmesinin ardından bulunduğu suç duyurusunda bazı iddialar ortaya atmış ve açıklamalarda bulunmuştu.

İddialar ve açıklamaların ardından Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’dan Mansur Yavaş’a destek geldi.

“TEMENNİ EDİYOR VE BAŞARILAR DİLİYORUM”

Uysal, Twitter hesabından şunları belirtti:

* Ankara BB Başkanı Mansur Yavaş'a, İmar ve emsal oyunlarıyla yüzlerce milyon $ları kaldıranlardan son dönemde bu boyutta bir saldırının olması doğru yere basıldığının ispatı niteliğinde.

* Sn Başkan @mansuryavas06, Doğru yolda olanların görünmez orduları vardır inancıyla bu organize şebekelerle sonuna kadar nefes aldırmadan mücadele etmenizi beklemekteyiz. Partilerüstü adil anlayışınızın başarılı olmasını tüm kalbimle temenni ediyor ve başarılar diliyorum.

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NE OLMUŞTU?

Sinan Aygün, Yavaş ile CHP'li 3 belediye meclis üyesi ve avukatlar hakkında suç duyurusunda bulunmuş, Yavaş ve ekibinin, Mimarlar Odasına açılan davayı ancak kendilerine 25 milyon lira verilirse bir üst mahkemeye taşıyacakları, aksi halde inşaatını yıkacakları tehdidiyle karşılaştığını iddia etmişti. Aygün, istenen parayı vermeyince inşaatının kaçak muamelesi gördüğünü öne sürmüştü.

Aygün'ün iddialarına yanıt olarak belediyeden yapılan açıklamada, bölge idare mahkemesi kararının yerine getirilmesinin bir suç olarak gösterilmeye çalışıldığı belirtilmişti. “Togo Kuleleri”nde kat ve yoğunluk artışını sağlayan 2016'daki imar değişikliğinin iptal edildiği belirtilen açıklamada, mahkeme kararında “Togo Kulelerine sağlanan fazladan inşaat yapma avantajının imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve üst ölçekli plan hükümlerine aykırı olduğunun tespit edildiğinin” kaydedildiği ifade edilmişti.

Açıklamada, Aygün'ün mahkeme kararının geçmiş dönemde uygulanmaması nedeniyle yaklaşık 570 milyon lira civarında haksız menfaat elde ettiği de öne sürülmüştü.