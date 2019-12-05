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Güvenlik müdürü, kapıyı açmayan iki kadın görevliyi dövdü!

Samsun'da bir güvenlik müdürü, kendisine kapıyı açmayan kadın güvenlik görevlilerine ağır hakaretler edip tekme tokat saldırdı. Kadın güvenlikçileri yerlerde sürükleyen güvenlik müdürüne görüntülerin ortaya çıkmasından sonra soruşturma açıldı.

13:41 -
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Ne yazık ki Türkiye’de kadına şiddet haberlerine her gün, her saat hatta neredeyse her dakika yenileri eklenmeye devam ediyor.

6 ay önce yaşanan bu olay da görüntüleri izleyenlerin kanını dondurdu.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kurupelit Yerleşkesi içerisinde yer alan Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı Karadeniz Kız Yurdu’nda görevli güvenlik müdürü M.K., kendisine kapıyı açmadıkları iddiasıyla iki kadın güvenlik görevlisine tekme tokat saldırdı.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından apar topar M.K.’nın görev yeri değiştirildi, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Son güncelleme: 14:11 05.12.2019
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