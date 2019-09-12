Hadi ipucu 12 Eylül: Akhisar’da konser sonrası belediye ekipleriyle temizlik yapan şarkıcı kim?

Günün Hadi ipucu sorusu yayınlandı ve sorunun cevabı araştırılmaya başlandı. “Bugünkü ipucumuz örnek davranışıyla dikkat çeken Türk Rock şarkıcımızın birinden geliyor. Akhisar’da verdiği konserden sonra konser alanını belediye ekipleriyle birlikte temizleyen şarkıcı kimdir? ” sorusuyla verilen ipucunun cevabı şu şekilde…

BELEDİYE EKİPLERİYLE ALANI TEMİZLEYEN ŞARKICI: HALUK LEVENT

Haluk Levent Akhisar’ın kurtuluş günü etkinliklerinde konser alanını temizlemiştir.

Haluk Levent Acil ya da bilinen adıyla Haluk Levent ( 26 Kasım 1968, Yüreğir, Adana), Türk rock şarkıcısı.

26 Kasım 1968 tarihinde Adana’nın Yüreğir ilçesindeki Yamaçlı mahallesinde doğmuştur. Dokuz kardeşin sekizincisi olan Haluk Levent, ailesinin Nusayri olduğunu fakat Arap olmadıklarını ifade etmektedir.İlkokulu Sabancı İlköğretim Okulu’nda okudu. Adana Atatürk Lisesi’nden mezun oldu.

Sonra sırasıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği, Ankara Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü ve Ankara Üniversitesi Muhasebe bölümünde kısa zamanlar öğrencilik yaptı. Üniversite giriş sınavlarını kazanıyordu ama eğitimini istikrarlı bir şekilde ilerletemiyordu. Bu durumda ailesinin maddi sıkıntıları da önemli bir rol oynuyordu.

Sınavlarla geçen bu yıllar içinde ticaretle uğraşan Haluk Levent, başarısız bir ticaret adamı olarak Adana’dan ayrıldı ve kendini yollara verdi. İlk albümünün “Yollarda” adını alması da bu günlerdeki deneyimlerin sebebidir. Birçok şehirde dolaşıp şarkı söyledi. Kimi zaman hasta bir kız çocuğu için sokak sokak dolaşıp şarkı söyleyerek para toplamaya çalıştı.