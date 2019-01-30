Moğol İmparatorluğu’nun kurucusu kimdir? Hadi ipucu sorusu ve cevabı belli oldu! (30 Ocak 12:30 Hadi yarışması)

Hadi yarışmacılarının yakından takip ettiği ipucu sorusu yayınlandı. Hadi’de günün ipucu sorusunu merak edenler öğlen yarışmasına saatler kala Hadi ipucu sorusunu ve cevabını araştırmaya başladı. Hadi yarışmasının bugün yani 30 Ocak’ta 12:30’da gerçekleştirilecek olan turunda Moğol İmparatorluğu’nun kurucusu soruldu. Peki Moğol İmparatorluğu’nun kurucusu kimdir?

HADİ 12:30 İPUCU SORUSU – MOĞOL İMPARATORLUĞU’NUN KURUCUSU KİMDİR?

Cengiz Han d. 1162 – ö. 18 Ağustos 1227, Moğol komutan, hükümdar ve Moğol İmparatorluğu’nun kurucusudur. Cengiz Han, 13. Yüzyılın başında Orta Asya’daki tüm göçebe bozkır kavimlerini birleştirerek bir ulus haline getirdi ve o ulusu Moğol siyasi kimliği çatısı altında topladı. Dünya tarihinin en büyük askeri dehalarından biri olarak kabul edilen Cengiz Han, hükümdarlığı döneminde 1206-1227 arasında Kuzey Çin’deki Batı Xia ve Jin Hanedanı, Türkistan’daki Kara Hıtay, Maveraünnehir, Harezm, Horasan ve İran’daki Harzemşahlar ile Kafkasya’da Gürcüler, Deşt-i Kıpçak’taki Rus Knezlikleri ve Kıpçaklar ile İdil Bulgarları üzerine gerçekleştirilen seferler sonucunda Pasifik Okyanusu’ndan Hazar Denizi'ne ve Karadeniz’in kuzeyine kadar uzanan bir imparatorluk kurdu.

Bozkır geleneğinden gelen onlu teşkilatı kullanarak Meritokratik (liyâkata bağlı) bir ordu meydana getiren Cengiz Han'ın büyük bir asker olarak ün kazanmasının temelinde, kurduğu posta teşkilatı ve casus ağı ile istihbarat sanatına verdiği büyük değer önemli bir yer tutar. Seferleri sonucunda, pek çok şehir tahrip olmuş ve milyonlarca insan da katledilmişti ancak Cengiz Han Yasası adı ile metinleştirilen kurallar ile işkenceyi yasaklayıp, zanaatkarlar, doktorlar, belli bilgi becerisi olan eğitimli kişiler ve her dinden din adamlarına, hangi milletten olursa olsun aralarında bir ayrım yapılmaksızın saygı gösterilmesi ve vergiden muaf tutulmalarını kanunlaştırmıştır[1] Cengiz Han, halkının yazıya sahip olmasını sağlamak için Uygurlardan önemli bahşıları başkenti Karakurum'a çağırmış ve Moğolca için Uygur alfabesini uyarlatarak bunu çocuklarına da öğretmesini istemiştir.

1227 yılında Kuzey Çin’deki Tangutlar üzerine çıktığı sefer esnasında rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Kurmuş olduğu imparatorluk günümüzde Rusya hariç tüm ülkelerden daha geniş topraklar üzerine yayılmış vaziyette olup ölümünden sonra, oğulları ve torunları döneminde daha da genişleyerek, insanlık tarihinin gördüğü bitişik sınırlara sahip en büyük imparatorluk haline geldi.