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Hadi ipucu sorusu: Sertab Erener’in 1997 yılından beri birlikte çalıştığı Pentagram’ın eski gitaristi kimdir?

Hadi ipucu sorusu geldi. Müzik sektörü ile ilgili bilgisine güvenen Hadiciler bugünkü ipucu sorusunun yanıtını kolaylıkla yanıtlayabilecek. 3 Eylül Hadi ipucu sorusu şöyle: Sertab Erener'in 1997 yılından beri birlikte çalıştığı Pentagram'ın eski gitaristi kimdir? İşte Hadi ipucu sorusunun yanıtı...

17:56 -
Haberler Gündem
Hadi ipucu sorusu: Sertab Erener’in 1997 yılından beri birlikte çalıştığı Pentagram’ın eski gitaristi kimdir?

Sertab Erener Gecesi bu akşam 20:30’da! İpucu da tabiki Sertab Erener’den geliyor. 1992’den beri hayatımızda olan Sertab Erener’in 1997 yılından beri birçok albümde birlikte çalıştığı Pentagram’ın eski gitaristi kimdir?

HADİ İPUCU SORUSU

CEVAP: DEMİR DEMİRKAN

Turkcell’in geliştirdiği canlı, gerçek para ödüllü interaktif bilgi yarışması. Her gün saat 20:30’da Müge BOZ veya Merve TOY’un canlı sunumuyla yapılan yarışmada sponsorların katkılarıyla gerçek para ödülü verilmektedir. Yarışma akıllı telefon tablet gibi mobil cihazlara sahip olan kullanıcılara açıktır.

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