Hadi ipucu sorusu: Sertab Erener’in 1997 yılından beri birlikte çalıştığı Pentagram’ın eski gitaristi kimdir?

Sertab Erener Gecesi bu akşam 20:30’da! İpucu da tabiki Sertab Erener’den geliyor. 1992’den beri hayatımızda olan Sertab Erener’in 1997 yılından beri birçok albümde birlikte çalıştığı Pentagram’ın eski gitaristi kimdir?

HADİ İPUCU SORUSU

CEVAP: DEMİR DEMİRKAN

Turkcell’in geliştirdiği canlı, gerçek para ödüllü interaktif bilgi yarışması. Her gün saat 20:30’da Müge BOZ veya Merve TOY’un canlı sunumuyla yapılan yarışmada sponsorların katkılarıyla gerçek para ödülü verilmektedir. Yarışma akıllı telefon tablet gibi mobil cihazlara sahip olan kullanıcılara açıktır.