Siirt ve Haftanin’de 12 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyi Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatında 7 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi” denildi.

SİİRT’TE 5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

İçişleri bakanlığından yapılan açıklamada ise Siirt Pervari ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 teröristin, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği ifade edildi.