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Siirt ve Haftanin’de 12 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiği duyuruldu. İçişleri bakanlığından yapılan açıklamada ise Siirt Pervari ilçesi  kırsalında 5 teröristin, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği ifade edildi. 

10:03 -
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Siirt ve Haftanin’de 12 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyi Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatında 7 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi” denildi.

SİİRT’TE 5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

İçişleri bakanlığından yapılan açıklamada ise Siirt Pervari ilçesi  kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 teröristin, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı PKK Terör terör örgütü terörist
Son güncelleme: 10:38 22.09.2019
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