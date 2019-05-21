Halk Arenası neden SÖZCÜ TV’de? Uğur Dündar açıkladı

– Halk Arenası'nın yeni adresi 2012'den beri haftada beş gün köşe yazıları yazdığım SÖZCÜ Gazetesi'nin internetteki uzantısı. Yani SÖZCÜ TV. Program sozcu.com.tr ile SÖZCÜ'nün Youtube, Twitter, Facebook ve Instagram hesaplarından yayınlanacak. Ayrıca benim ve program konuğumun sosyal medya adreslerinden de izlenebilecek.

– Programımızın formatında hiçbir değişiklik yok. Teknik imkanlarımız daha güçlenmiş olacak. Halk TV'nin teknik imkanları son derece kısıtlıydı. Ekranda flu bir görüntü ortaya çıkıyordu. Ses kalitesi istenilen düzeye hiçbir zaman ulaşmıyordu. Şimdi bütün bu handikapları aşarak SÖZCÜ TV'de teknik anlamda en iyi kaliteyi yakalayarak yayın gerçekleştireceğiz.

– Halk Arenaları seyirci önünde gerçekleşiyor. Bu alanda dünya rekorları kırdık. İstanbul Bakırköy'de yaklaşık 60 bin kişiyi alanda topladık. Orayı bir stüdyo olarak değerlendirirsek rekor seyirci düzeyine ulaştık. Keza yine sayın Muharrem İnce ile Antalya Muratpaşa'da yaklaşık 30 bin yurttaşımızın katılımıyla yaptığımız Halk Arenası basın tarihine geçen programlarımız arasındaydı. Aynı coşku ile devam edeceğiz.

– Programımızda süre kısıtlaması yok. Önü açık. Kamuoyunun zihnine takılan tüm soruların net bir biçimde cevaplanacağı, benim de bu aydınlanmayı sağlamak üzere gerekli soruları yönelteceğim söyleşi sürüp gidecek. Konuğumuzun ve izleyicilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için iki defa mola vereceğiz ama Halk TV'deki gibi bitmez tükenmez bıktırıcı molalar olmayacak.

– Her hafta Cuma günleri yaptığımız Halk Arenası'nı artık belli günlere münhasır olmadan gerçekleştireceğiz. Belirlediğimiz konuklarımızın uygun olduğu gün ve saatlerde Halk Arenası'nı gerçekleştirebileceğiz. Yani tamamen özgür bir platform. Bazen iki gün arka arkaya yapabiliriz.

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– 23 Mayıs Perşembe günü saat 21:00'de Beylikdüzü Atatürk Kültür Merkezi'nde buluşacağız. Konuğumuz, İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı olmasına karşın Yüksek Seçim Kurulu tarafından mazbatası iptal edilen sayın Ekrem İmamoğlu olacak.

– Bana göre sayın Ekrem İmamoğlu'nun en çok alkışlanması gereken projesi, Türkiye'nin birlik bütünlüğe en fazla ihtiyaç duyduğu bir dönemde bunu kelimenin tam anlamıyla gerçekleştiren ve bu doğrultuda mesajlar veren İstanbul Büyükşehir Başkanı ve adayı olması. Gerçekten de hiç kimseyi ötekileştirmiyor, herkesi kucaklıyor, barış mesajları veriyor, tamamiyle bütünleştirici bir yaklaşım içerisinde Türkiye'nin ihtiyacı olan bir profil sergiliyor.

– Programımız her görüşten kişiye açıktır. Örneğin sayın Binali Yıldırım bizim programımıza konuk olmayı kabul ederse kendisini çok büyük bir memnuniyetle ağırlarız. Sayın Ekrem İmamoğlu'na nasıl yaklaşıyorsak en ufak bir değişiklik yapmadan kendisine de aynı ilkeli yaklaşımı sergileriz. Bizim görevimiz soru sormak, toplumun gerçekleri öğrenme hakkı adına bu soruları evrensel gazetecilik ilkeleri doğrultusunda muhataplarımıza yöneltmek. Bütün çabamız halkın doğruları en iyi şekilde öğrenmesini sağlamak, bundan haberdar olmasını mümkün kılmak ve hakikatin yolculuğu önündeki engelleri kaldırmaktır.

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