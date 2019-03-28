HDP Batman Belediye Başkan Adayı Mehmet Demir kimdir?

HDP’nin Batman’daki adayı Mehmet Demir oldu. 31 Mart seçimlerinde Mehmet Demir Batman Belediye Başkanı olmak için yarışacak. İşte Mehmet Demir hakkında merak edilenler…

MEHMET DEMİR KİMDİR?

Mehmet Demir, 1968 Batman’da doğdu. 1994 Dicle Universitesi Tıp Fakültesinden mezunu oldu. İstanbul Universitesinde uzmanlık eğitimini aldı. Nusaybin Devlet hastanesinde mesleğe başlayan Demir, halen Diyarbakır’da özel bir hastanede Göz Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapıyor. Demir, bir dönem Batman Tabip Odası Başkanlığı görevini de yürüttü