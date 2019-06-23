HDP’li Buldan: Sadece İstanbul’un değil Türkiye’nin de kaderini değiştirecek

Bakırköy’deki Şenlikköy Murat Kölük İlkokuluna gelen Buldan, oyunu kullanacağı “1329” numaralı sandığın bulunduğu sınıfa giderek, sandık

görevlileriyle selamlaştı.

Buldan, oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, “Keşke 31 Mart seçimlerinde kullanılan oylar, gösterilen irade kabul edilseydi ve bugün bu seçimi yapmamış olsaydık. Ancak her şeye rağmen, halkın iradesi gasp edildiği için, halkın iradesine tahammülsüzlük gösterildiği için bugün 23 Haziran'da tekrardan sandık başına gittik” dedi.

Fıtık ameliyatı olmasına rağmen Bakırköy'deki Murat Kölük İlkokulu'nda oy kullanan Buldan, “Ben bugün bu sandıktan demokrasinin çıkacağına yürekten inanıyorum. Bugün bu sandıklardan barışın, kardeşliğin ve özgürlüğün fışkıracağına yürekten inanıyorum” diye konuştu.

‘SADECE İSTANBUL'UN DEĞİL TÜRKİYE'NİN KADERİ DEĞİŞECEK'

“İstanbul'un geleceğine, Türkiye'nin geleceğine hayırlar getirmesini temenni ediyorum” diyen Buldan, “Bugün kullanılacak oylar sadece İstanbul'un kaderini değil, aynı zamanda Türkiye'nin de kaderini değiştirecektir” ifadelerini kullandı.

‘HALKIN İRADESİ GASP EDİLDİ, BUGÜN SANDIKTAN DEMOKRASİ ÇIKACAK’

“Ben bugün bel fıtığı ameliyatı geçirmeme rağmen, bir oyun ne kadar değerli olduğunu ispat etmek üzere buradayım” diyen Buldan, sözlerine şöyle devam etti: “Bir oyla her şeyin değişeceğine olan inancımızı her zaman ifade ettik. Bugün yine aynı inançla, bir oyu kullanmak üzere geldim ve İstanbul'un, aynı zamanda Türkiye'nin kaderinin değişmesine katkı sunacak olan oyumu kullandım.

Keşke 31 Mart seçimlerinde kullanılan oylar, gösterilen irade kabul edilseydi ve bugün bu seçimi yapmamış olsaydık. Ancak her şeye rağmen, halkın iradesi gasp edildiği için, halkın iradesine tahammülsüzlük gösterildiği için bugün 23 Haziran'da tekrardan sandık başına gittik. Ben bugün bu sandıktan demokrasinin çıkacağına yürekten inanıyorum. Bugün bu sandıklardan barışın, kardeşliğin ve özgürlüğün fışkıracağına yürekten inanıyorum.” Kaynak: Pervin Buldan: Keşke 31 Mart’ta gösterilen irade kabul edilseydi, bir oy her şeyi değiştirir

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