İBB Twitter hesabında büyük sessizlik

Millet İttifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu 31 Mart seçimlerini kazandıktan sonra ve ilerleyen süreçte açıkça taraf olan ve İmamoğlu’nun mazbatası elinden alındıktan sonra ışık hızında İmamoğlu’nu takip etmeyi bırakan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Twitter hesabında sessizlik hakim.
31 Mart’ta İmamoğlu seçimi kazandıktan ve mazbatasını teslim aldıktan sonra İmamoğlu dönemindeki tweet’leri ışık hızında silen İBB Twitter hesabı yöneticileri bugün sakin bir sabaha başladı.
İBB’den en son cumartesi günü atılan tweet’te seçime ulaşımla ilgili bilgiler yer aldı.
Seçim Kurulları'ndan gelen resmi yazıya istinaden yarın Toplu Ulaşım Araçları sabah 04:00'te seferlerine başlayacaktır.@ietttr @metroistanbul_ @istanbulotobus @sehir_hatlari pic.twitter.com/DuwAjyuzMX
— İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) June 22, 2019
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