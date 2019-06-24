Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İBB Twitter hesabında büyük sessizlik

31 Mart seçimleri sonrasında tutunduğu açık taraflı tutum ile dikkat çeken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Twitter hesabında sessizlik sürüyor.

Sozcu.com.tr
08:39 -
Haberler Gündem
İBB Twitter hesabında büyük sessizlik

Millet İttifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu 31 Mart seçimlerini kazandıktan sonra ve ilerleyen süreçte açıkça taraf olan ve İmamoğlu’nun mazbatası elinden alındıktan sonra ışık hızında İmamoğlu’nu takip etmeyi bırakan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Twitter hesabında sessizlik hakim.

31 Mart’ta İmamoğlu seçimi kazandıktan ve mazbatasını teslim aldıktan sonra İmamoğlu dönemindeki tweet’leri ışık hızında silen İBB Twitter hesabı yöneticileri bugün sakin bir sabaha başladı.

İBB’den en son cumartesi günü atılan tweet’te seçime ulaşımla ilgili bilgiler yer aldı.

İLGİLİ HABERİBB'nin Twitter hesabından ilk Ekrem İmamoğlu paylaşımı yapıldıİBB'nin Twitter hesabından ilk Ekrem İmamoğlu paylaşımı yapıldı

İstanbul Seçim Sonuçları ->
Son güncelleme: android-time 08:42 24.06.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more