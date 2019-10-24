İBB’den Eyüpsultan’daki trafik ışıkları hakkında açıklama!

Bazı basın organlarında yer alan “İstanbul Eyüpsultan’daki trafik ışıkları 3 saniye yeşil, 6 saniye kırmızı yanıyor” iddialarına İBB’den cevap geldi. Yapılan açıklamada sistemin 5 Kasım 2015 tarihinden itibaren uygulandığı belirtildi.

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Anayolların katılım bölgelerinde anayol trafik akıcılığını sağlamak ve birim zaman geçen araç sayısını arttırmak amacıyla yapıldığı ifade edilen uygulamayla tüm akımlar için gecikmelerde yüzde 24 azalma, ortalama hızda yüzde 18 artış sağlandığı D-100 üzerinden geçen taşıt sayısında ise ortalama yüzde 7'lik bir artış elde edildiği açıklandı.

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Sistemin anayol üzerinde araç algılayıcı sensörler sayesinde devreye girdiği ve devre dışı kaldığı; katılım kolundaki taşıtlara minimum 3 saniye, maksimum 5 saniye yeşil ışık, 7 saniye de kırmızı ışık yandığı ifade edildi. DHA