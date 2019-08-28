İBB’den su baskınlarına karşı 16 noktaya kritik müdahale

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu su baskınlarından etkilenen yerleri gezerek, esnafın sıkıntılarını dinledi. İmamoğlu, “İstanbul pansuman kaldırmaz. Kalıcı tedbirlerin alınması konusunda kesin adımlar atmak zorundayız” diyerek sorunların tespiti ve çözüm üretilmesi için talimat verdi. Talimatla birlikte İBB ekipleri harekete geçti ve toplamda 437 milyon liraya mal olacak çalışmalar için eylem planını hazırladı.

İBB İLE KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRLİKTE ÇALIŞACAK

İBB ekipleri kısa sürede yaptıkları detaylı çalışma sonucunda; İstanbul il sınırlarındaki 107 su taşkını yaşanan noktayı tespit etti. Avrupa yakasında 12, Anadolu yakasında da 4 nokta ‘kritik' olarak belirlendi. Bu noktalardan 14'ünde sorunlar kısa ve orta vadede İSKİ tarafından, diğer iki noktada ise, Karayolları Genel Müdürlüğü ile İBB tarafından orta vadede birlikte çözüme kavuşturulacak.

OLASI SORUNLAR VE TARİHİ KALINTILAR

Hazırlanan eylem planında her iş için detaylı planlar hazırlandı. Kritik 16 noktada yapılacak olan düzenlemelerde karşılaşılabilecek olası sorunlara da yer verildi. Özellikle, Üsküdar ve Tarihi Yarımada gibi bölgelerde SİT alanları, trafik yoğunluğu, mevcut tarihi yapılar, dar sokaklar, elektrik, doğalgaz vb. sistemlerin karmaşıklığı olası sorunlar arasında gösterildi. Ayrıca, tarihi bir kalıntıya rastlanılması durumunda inşaatların tamamen durduğunun altı çizildi. Böylesi durumlarda a Anıtlar Kurulu'nun inceleme sürecinin beklendiği, projeye ancak yeni güzergâh belirlenerek devam edilebildiği bilgisi paylaşıldı.

KRİTİK 16 NOKTA VE YAPILACAK İŞLERİ

İBB, İstanbul'da su baskınlarını bitirecek ‘kısa vadede' işler için 222, ‘orta vadede' işler için de 215 milyon lira harcayacak. Toplamda 437 milyon liraya mal olacak işler ve yapılacağı yerler şöyle:

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KISA VADEDE YAPILACAK İŞLER

1- Eminönü Yaya ve Yol Alt Geçidi (Mevcut terfi kapasitesi 5 kat artırılacak, yaya altgeçitlerine iki ayrı terfi yapılarak denize kadar tahliyesi sağlanacak)

2- Kennedy Cad. Samatya Alt Geçidi (Yağmursuyu hatlarında kapasite artırımı yapılacak)

3- Zeytinburnu-Davutpaşa Yeni yağmursuyu imalatları yapılacak.

4- Kumkapı Alt Geçidi Yağmursuyu tahliyesi için terfi istasyonu inşa edilecek.

5- Bakırköy-Galleria Alt Geçidi Yağmursuyu hatlarında kapasite artırımı yapılacak.

6- Bakırköy-A Plus Alt Geçidi Yeni yağmursuyu imalatları yapılacak.

7- Kadıköy-Göztepe Kavşağı ve Kurbağalı dere (Dere kesiti büyütülerek kapasitesi artırılacak)

8- Bakırköy-Hava Harp Okulu Demiryolu Alt Geçidi (Yağmursuyu hatlarında kapasite artırımı yapılacak)

9- Bahçelievler-Turgut Özal Alt Geçidi (Dere kesiti büyütülerek kapasitesi artırılacak)

ORTA VADEDE YAPILACAK İŞLER (3 YIL)

10- Namık Kemal Caddesi Alt Geçidi (Mevcut hattın yükü, inşa edilmekte olan Haliç Yağmursuyu tüneli ile azaltılacak, böylece taşkınlar önlenecek)

11- Üsküdar Meydanı Yeni yağmursuyu ve tünel imalatları yapılmaktadır. Ancak Üsküdar Meydanı'nda su taşkınlarına son verecek olan projede tarihi kalıntılara rastlanıldığı için imalatlar elle kazılarak sürdürülmekte ve bu durum çalışmaların öngörülenden daha uzun sürmesine neden olmaktadır.

12 Zeytinburnu 10.Yıl Caddesi Dere kesiti büyütülerek kapasitesi artırılacak.

13 Avcılar-Ambarlı Kavşağı Yeni yağmursuyu imalatları yapılacak.

14 Ümraniye-Tantavi Tüneli Yeni yağmursuyu imalatları yapılacak.

15 Ümraniye- Nevzat Demir Tesisleri Önü

16 Unkapanı Alt Geçidi İBB tarafından yapılacak kavşak yenileme işi kapsamında, kapasite artırımı yapılarak sorun çözülecektir. Karayolları tarafından dere kesiti büyütülerek kapasite artırımı sağlanacak.