İbrahim Burak Oğuz kimdir? İşte İbrahim Burak Oğuz’un hayatı…

Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, aktif siyasi yaşamına 2008 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’ne kayıt olarak başladı. İbrahim Burak Oğuz hakkında merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz…

İBRAHİM BURAK OĞUZ KİMDİR?

İbrahim Burak Oğuz, 1972 yılında doğdu. İlköğrenimini Urla İskele İlkokulu’da, orta öğrenimini de Urla Lisesi’de başarıyla tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF Maliye Bölümü’den 1997 yılında başarıyla mezun oldu.. 2010 yılında, aynı üniversitenin Maliye Ana Bilim Dalında, Serbest Bölgelerin Mali Yapısı üzerine uzmanlık tezini yazarak yüksek lisans programını bitiren Oğuz, halen Yerel Yönetimlerin Vergilendirilmesi ve Finansmanı konusunda Doktora çalışması tez aşamasında devam etmektedir.

İş hayatına özel şirketlerde, özellikle uluslararası sermayeli şirketlerin vergi, muhasebe ve finans bölümlerinde çalışarak başlayan Oğuz, 2003 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanını aldı. Kendi kurmuş olduğu Nokta Bağımsız Denetim ve Mali Müşavirlik Limited Şirketinde çalışma hayatına devam etmektedir. Türkiye Kalite Derneği (Kal-Der) İzmir Şubesi, Yönetim Kurulu Üyeliği,Ege Sanayici ve İş Adamları Derneği (ESİAD), Yerel Yönetimler ve Kentsel Dönüşüm Komite Üyeliği, Efes Rotary Kulübü, Kulüp Başkanlığı, İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Avrupa Birliği Uyum Projeleri ve Muhasebe Standartları Komitelerinde Başkan Yardımcılığı, Girişim Derneği, Başkan Yardımcılığı, Ege Zeybek Kültür Eğitim ve Araştırma Derneği, Başkan Yardımcılığı, görevlerini de yürüten Oğuz, İzmir Adliyesi, Ticaret Mahkemelerinde Ticaret Hukuku, Muhasebe ve Vergi konularında uzman bilirkişidir.

Aktif siyasi yaşamına 2008 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayıt olarak başlayan Oğuz, partisinin kendisine verdiği parti içi eğitim, sandık eğitimi, SDEP, mahalle çalışmaları, örgütlenme vb. görevleri başarıyla yerine getirdi. 2011 yılı Genel Seçimlerinde CHP İzmir Milletvekili aday adayı oldu. İyi derece İngilizce, orta düzeyde Fransızca ve İtalyanca bilen Oğuz, evli ve iki çocuk babasıdır. İbrahim Burak Oğuz, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP’den aday olduğu İzmir Urla Belediye Başkanlığını yüzde 67,49 oranında oy alarak kazandı.