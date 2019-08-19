İki bin yıllık olduğu sanılan 2 ayrı kitabe ele geçirildi

Menemen’in Seyrek Mahallesi’nde bazı kişilerin elinde tarihi eser bulunduğu ihbarı alan İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Çiğli ve Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri geçen cuma günü saat 19.00 sıralarında harekete geçerek, operasyon yaptı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 2 bin yıl öncesine ait olduğu sanılan 2 kitabe ele geçirildi. Olayla ilgili İ.Ö., S.Ö., Ö.İ. adlı 3 zanlı gözaltına alındı. Ele geçen eserler İzmir Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi. Jandarmadaki sorguları tamamlanan zanlılar daha sonra adliyeye sevk edildi.

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)