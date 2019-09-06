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İki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu

Malatya'da, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Halil İbrahim Yılmaz (28), yaşamını yitirirken, Samet Yıldırım ise yaralandı. 3 kişi gözaltına alındı.

23:55 -
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İki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu

Olay, akşam saatlerinde Koşu Mahallesi’nde meydana geldi. Halil İbrahim Yılmaz ve Samet Yıldırım, husumetli oldukları kişilerle karşılaştı. İddiaya göre, aralarında çıkan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

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Av tüfeği ve tabancaların kullanıldığı kavgada kurşunların isabet ettiği Halil İbrahim Yılmaz ile Samet Yıldırım yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastanede tedaviye alınan Halil İbrahim Yılmaz doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Samet Yıldırım’ın tedavisi ise sürüyor.

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Olay sonrası kaçan 3 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Halil İbrahim Yılmaz’ın cesedi ise Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.  DHA

Son güncelleme: android-time 23:56 06.09.2019
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