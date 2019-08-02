İl il cuma namazı vakitleri… Cuma namazı saat kaçta?

Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusunun cevabı Diyanet'in namaz vakitleri listesinde yer alıyor. Müslümanlar için önemi büyük olan bir cuma günü daha geldi. Haberimizden Ankara, İzmir, İstanbul ve tüm illerin cuma namaz ve ezan saatlerini öğrenebilirsiniz. Müslümanlar cuma ibadetlerini yerine getirmek için büyük bir heyecan içinde camilere koşacaklar. Peki Cuma ezanı saat kaçta okunuyor? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namaz vakitleri…

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Bazı illlerimizde cuma namazı ezan vakitleri aşağıdaki gibidir;

İstanbul: 13:15

Ankara: 13:00

İzmir: 13:23

Bursa: 13:15

Edirne: 13:25

Eskişehir: 13:09

Samsun: 12:46

Trabzon: 12:33

Hakkari: 12:16

Van: 12:18

Diyarbakır: 12:30

İL İL EZAN VAKİTLERİ

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı kılınırken ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır. İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır. Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur. Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.