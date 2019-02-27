‘İmam beni camiden kovdu’

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde Nurlu Camii imamı Ebubekir Demirci (50) ile cami cemaatinden Hüseyin Ateş arasında iddialara göre bir süredir tartışma yaşanıyordu. İkili en son 23 Şubat Cumartesi günü yine tartıştı. Kendisinin camiye sokulmadığını savunan Hüseyin Ateş, imam Demirci'yi Bursa İl Müftülüğü’ne şikayet etti.

“CEMAATİ BANA KARŞI KIŞKIRTTI”

Şikayet dilekçesinde; imam Demirci’yle aralarında zaman zaman tartışmaların yaşandığını belirten Ateş, en son 23 Şubat Cumartesi günü imamın ‘Hep beni eleştiriyorsun' diyerek kendisine cemaat önünde bağırdığını iddia etti. Ateş, dilekçesinde şu ifadelere yer verdi; “İmam Ebubekir, ‘Ben bu adamın kahrını çekemem. Beni mahvediyor' diyerek camaati kışkırtmaya devam etti. Bu olayların ardından akşam namazını eda etmek için camiye geldim. İmam cemaate beni şikayet etmeye devam etti. Cami dernek yardımcısı ve cemaatten bir kaç kişi, beni camiye sokmayarak dışarı çıkmamı, imamın beni istemediğini söylediler. Allah’ın evinde 68 yaşına gelmiş olan beni ibadetimden mahrum ettiler”

“CAMİYE GİDEMİYORUM KORKUYORUM”

En son Akşam namazı için camiye gittiğini belirten Hüseyin Ateş imam Demirci’yle yine tartıştıklarını söyleyerek şöyle konuştu; “İmam bana bağırmaya başladı. Beni dışarı çıkardılar. Yine içeri girdim. Camii derneği yardımcısı ve cemaatten birkaç kişi ‘Çık dışarı seni istemiyoruz' dediler. İmam ise hiç müdahale etmedi. Camiye gidemiyorum, korkuyorum”