İmamoğlu: İyi cümleler ve gerçekler.. Gerisi boş

Ekrem İmamoğlu, FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtladı, işte İmamoğlu’nun açıklamalarından önemli satırbaşları:

“Kırgınlık meselesi karşımıza çıkıyor ama oylarını esirgemesinler. Burası İstanbul, dünya kenti. İstanbul deyince bazı coğrafyalar titriyor. Bizler emanetçiyiz gelecek nesle teslim edeceğiz. Bunları anlattıkça karşı taraftakiler eridi.

İyi cümleler ve gerçekler. Gerisi boş, keşke birkaç kanal daha fazla olsa. Merkez medya diye bir şey kalmadı. 70-80 yıllık markaların ismini kullanarak kötüleme karalama işleri yapıyorlar. Niye yüzünüz kızarsın yapmayın etmeyin. Vatandaş gerçeği görüyor.

500 bin çocuğumuza eğitim destek paketi hazırladık. İnanın çok basit bütçeler. Sofra destek paketi kurguladık. Suda indirime gittik. Bugün yoksulluk var işsizlik var. Seferberlik yapacağız. Bir yandan da üretimi destekleyeceğiz, Trakya’ya Güney Marmara’ya..”

İyilikte yarışırsanız toplum da yarışacak üretecek. Enerjik toplumu harekete geçirmenin yöntemi iyilikten geçer.

Hollanda’dan getirilen araçlar İstanbul’un eğimli coğrafyasına ayak uyduramadılar. Metrobüste magabüste yerel üretim var. İnanılmaz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin borcu var. Bütçesi Sayıştay tarafından denetleniyor ama iştirakleri denetlenmiyor. Biz de dedik ki iştiraklerini uluslararası şirketler aracılığıyla denetlettireceğiz.”

Yanına katılan İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu eşinin sabır konusunda özellikle çocuklarına karşı inanılmaz sabırlı olduğunu söyledi. Dilek İmamoğlu eşinin olumsuz özelliği olarak çok çalışmasını ve bazen sağlığını bile düşünmeyi unuttuğunu söyledi. Dilek İmamoğlu ‘Biz kesinlikle alacağız bu seçimi, biz Daha önce de böyle bir tecrübe yaşadık’ dedi.

İmamoğlu daha sonra şöyle devam etti:

“5 yıl daha böyle enerjisi yüksek bir İstanbul istiyoruz. Seçime 5 gün kala devlet adamlığı denen bir şey var. Emniyet yanımda, ayaklarına taş değmesin. Ben her yere gidiyorum, güzel konuşulsun, bırakın seçimi ahlaklı, ilkeli düzgün bir şekilde yaşayalım. Bunu istiyoruz. Mutlaka oy kullansınlar. Oylarını istiyorum.”