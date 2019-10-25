İmamoğlu’ndan Büyük Çamlıca Camii ziyareti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Çamlıca Cami ve Eğitim Kültür Hizmetleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk ile Cuma namazı öncesinde bir araya geldi.

Külünk, “Başarılı bir seçim geçirdiniz. Ülkemiz insanına hizmet ediyorsunuz. Allah kolaylık versin. İşiniz zor. 15 milyonluk bir şehir…” diyerek

İmamoğlu'na tebriklerini iletti. Külünk, İmamoğlu'na Büyük Çamlıca Camii ile ilgili teknik bilgiler verdi. Külünk, “Burası tamamen bir kültür kompleksi. Burada yapmış olduğumuz işlerden gelecek olan profesyonel gelirle burayı yaşatma şansımız sıfır. Bu nedenledir ki, İBB'nin zamanında almış olduğu ve sizin de devam ettirdiğiniz güvenlik ve temizlik, en çok ihtiyaç duyduğumuz insan sayısının olduğu iş kolu. Güvenliğimizde 40 kişi, temizliğimizde de 35 kişi var. Buradaki yapının büyüklüğünden kaynaklanan, bu rakamların minimum 1'e katlanması ihtiyacı var. İkinci olarak, çevremizde 200 dönüm civarında bir peyzaj düzenleme çalışması yaptı İBB, tünelle beraber. Çevre düzenlemesi noktasında da eleman ihtiyacımız var” dedi.

“BURANIN BÜTÇESİ, 40'A YAKIN TARİHİ CAMİNİN BÜTÇESİ KADAR”

İmamoğlu da İBB'nin ve farklı kurumların bazı harcamaları üstlenebileceğini belirterek, “Tamam, belediye bir bölümünü üstlenebilir, diğeri bir bölümünü üstlenebilir ama… Mesela benim önüme geldiğinde hatırlıyorum; 40'a yakın tarihi caminin bütçesi kadar sadece buranın bütçesi var. Böyle bir yapının sanki bağımsız bir sürece ihtiyacı var. Aklıma ilk gelen; ‘Bu düşünülmemiş mi acaba?' Burada neticede sayın Cumhurbaşkanı devrede. İBB, bir yerde elini koysun, öbürü koysun ama sanki sürdürülebilir bir tasarıma muhtaç burası. Sayın Cumhurbaşkanı, buna dönük sizin üreteceğiniz bir fikre katkı sunabilir diye düşünüyorum. Bu kompleksin kendi ayakları üzerinde durur hale gelmesini sağlamak lazım. Ben, detaylarını bilmediğim için sadece genel bir tarif yapıyorum” dedi.

ÖNCE İNCELEME SONRA CUMA NAMAZI

İmamoğlu, Külünk'ün, “Peyzajımızın içinde güzel bir kafeterya inşaatı var, İBB'nin başladığı ve şu an devam eden, bitmek üzere olan. Burası projelendirilirken, bize hizmet etsin diye yine oraya konmuştu. ‘Bir şey istiyor musunuz bizden' derseniz, orayı istiyoruz” sözlerine de “Öyle bir yerin de kurumsal çalışmasının yapılması lazım. İstanbul'un bir markası var, örneğin Beltur veya onun gibi… Belki orada bir gelir paylaşımı gibi bir şey mi düşünülür vakfa katkı sunma kapsamında. Bir iş birliği gibi. Yoksa size verelim, siz onu kiralayın… O da başka bir sorun. Ama burada bir sosyal sorumluluk gibi bakılıp Beltur'a verilebilir. Burada Beltur'un kar marjı vesaire, ona bakmak lazım. Çünkü minimum karla hizmet etme çabası var orada. Buraya da pahalı bir şey aç; o zaman da cemaat size kızar. Bir bakmak lazım ona” karşılığını verdi. İmamoğlu, görüşmelerinin adından Külünk ile birlikte cami çevresindeki alanda incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan İmamoğlu, Cuma namazını, Büyük Çamlıca Camii'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yan yan saf tutarak kıldı.