İmamoğlu’ndan bir ‘Kanal İstanbul’ tepkisi daha…

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, deniz çalıştayında konuştu.

İmamoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Deniz ulaşımı İstanbul’da çok gerilere gitmiş durumda. 2000’li yıllarda yüzde 10 seviyesindeydi şimdilerde yüzde 4’ler seviyesinde.

*Günlük 8 bin civarında yolcu taşırken çok daha büyük hedefler ortaya koymalıyız. 25 yılda ulaşımla ilgili tabii değerli adımlar atılmıştır ama toplu ulaşımla ilgili deniz İstanbul’u rahatlayacakken geri bırakılmış.

*Böyle nüfusa sahip yerlerde metro çok önemli, metro sizin can damarınız. Bu konuda da gelinen nokta hâlâ arzu ettiğimiz gibi değil.

“BENİ BİR KİŞİ İKNA EDEMEZ KARDEŞİM”

*Ben hayatımda hiç dilsiz şeytan olmadım. Konuşacağız kardeşim. Beni bir kişi ikna edemez kardeşim. Beni bilim ve akıl ikna edecek. Bilim ve aklın yatmadığı hiçbir şeyin peşinden gitmeyeceğim.

*Bu bir siyasi mesele değildir. Bu biri istedi diye ya da istemedi diye yapılıp yapılmayacak bir şey değil. Bu akıl işidir. Bu sebeple sürece özellikle dahil olmanızı diliyorum.

*Kanal İstanbul konusunun da tartışılması lazım. Bir söz söyledim Meclis'te. Bir vatandaş Ekrem İmamoğlu olarak, 3 çocuk babası bir vatandaş olarak ben bana hiçbir şekilde Kanal İstanbul'un dayatılmasını istemiyorum, reddediyorum' demiştim. Bahsettiğimiz konu İstanbul'u tümden değiştirecek başka bir yere taşıyacak bir konu.

*Dolayısıyla verimliliğini, gerekliliğini İstanbulluların dolu dolu tartışılması lazım.

*2011 yılında bir seçim vaadi olarak ortaya atılan projenin ne tartışıldığını ne de kamuya açık konuşulduğunu gördüm. Bakın bu dayatmadır. Ben bir iş insanıyım, tahminlerim kuvvetlidir. 75 milyar olduğunu düşünmüyorum, çok daha fazladır bu yatırımlar.

“KANAL İSTANBUL ÇALIŞTAYI YAPACAĞIZ”

*Ocak ayının ilk haftası Kanal İstanbul çalıştayı da yapacağız. İstanbul'a attığınız her adım iyi anılmalı.

*Ben İstanbul'un coğrafyasının böyle bir değişimi kaldıramayacağını düşünüyorum. Bilimsel gerekçeleri var. Tek başına 135 milyon metrekare tarım alanının yok oluşu bile gerekçedir.

*Marmara'nın Karadeniz'e etkisi, 8 milyon kişinin bir adada yaşaması durumu.

*Gemi trafiğindeki artış, teknolojik gelişmeler neticesinde gemi boyutlarının büyümesi. Gerekçeye bakar mısınız! Yüzde 90'ı geçersiz.

*İstanbul Boğaz'ından geçen gemi sayısı azalmakta. Bu sudan bahaneyle 10 bin yıllık coğrafyayı böyle bir şeyle paramparça etmenin, ÇED raporunu okumadan önümüze çıkıyorlar, 1 milyon 150 bin nüfus oluşturuluyor kanalın etrafında. Hani tankerler gemiler? Yeni bir rant projesi mi? 1,5 milyar küpe yakın hafriyat, odalara göre 2 milyarküp.