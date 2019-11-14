İngiliz Ajan soruşturması genişliyor

James Le Mesurier'in ölümünü araştıran İstanbul Polisi dün eşi Emma Winberg'in 2. kez ifadesine başvurmuştu. Yaklaşık 3 saat süren ifadede, James Le Mesurier'in yakın ilişkileriyle birlikte ofis ve evinde çalışan hizmetlilerin isimlerini almıştı.

Winberg'in ifadeleri doğrultusunda harekete geçen İstanbul Polisi aralarında ofis çalışanları ve hizmetlilerle birlikte 14 kişinin ifadesine başvurdu.

Emniyete çağrılanlara, Le Mesurier’ın ölümüyle ilgili sorular soran polis, eve giriş çıkış saatlerini de not aldı.

Polis ifade alma işlemlerine devam ederken, Le Mesurier'in hastane kayıtları ve kullandığı ilaçların da incelemesi devam ediyor.

BAŞSAVCILIK: ADLİ TIP HENÜZ RAPOR HAZIRLAMADI

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturmayla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamada “Adli Tıp Kurumu tarafından James Gustaf Edward Le Mesurier’in kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi işlemleri sonucu yapılan incelemeler devam etmekte olup herhangi bir rapor tanzim edilmemiştir. Soruşturmanın hassasiyeti nedeni ile eşi hakkında geçici bir tedbir mahiyetinde yurt dışına çıkış yasağı konulmuştur.” denildi.