İngiliz ajan James Bond hayranı çıktı! İşte hayat hikayesi…

James Gustaf Edward Le Mesurier, 11 Kasım'da Beyoğlu’na bağlı Kemankeş Mahallesi’ndeki evinin önünde ölü bulunmuştu.

Dünyanın dikkatle izlediği olay, ‘155 Polis İmdat’ hattına yapılan bir ihbarla ortaya çıkmıştı.

Polisi telefonla arayan Kılıç Ali Paşa Hamamı görevlisi, ceset konusunda bilgi vermiş ve bunun üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edilmişti.

Güvenlik güçleri, İngiliz James Gustaf Edward Le Mesurier'in düştüğü binada bir pencerenin açık olduğunu tespit etti.

Binanın kapısı ise zilin defalarca çalınmasına rağmen açılmadı. Uzun uğraşların ardından kapı çilingir yardımıyla açıldı.

İsveç uyruklu Emma Hedvig Christina Winberg kapıyı açınca, ölen kişinin eşi James Gustaf Edward Le Mesurier olduğu anlaşıldı.

Emniyet yetkililerine bilgi veren Emma Winberg'in eşinin olay günü çok stresli olduğunu söylediği öğrenildi.

Eşinin 10 yıldır depresyon hapı kullandığını söyleyen Winberg'in” “Saat 02.30'da eşim uyku ilacı alarak uyudu. Ben 4.30'a kadar ayaktaydım. Eşim de uyandı. Bana da uyku ilacı verdi. Sonra uyuduk” dediği öğrenildi.

Winberg'in uyku ilacı aldığı için kapıyı geç açtığını söylediği öğrenildi.

IRAK'TA TANIŞMIŞLAR!

Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren ekipler iki isimle ilgili yeni bilgilere de ulaştı. Buna göre; James Gustaf Edward Le Mesurier ile eşi Emma Winberg, 2008 yılında Irak'ta tanışmış.

İsveç asıllı Emma Winberg'in, Irak'ta katıldığı Beyaz Miğferliler'in (Beyaz Bereliler) kurucusu olan kocası ile Bağdat'ta tanışıp sonrasında evlendikleri öğrenildi.

MESURIER İLE İLGİLİ BİLİNMEYENLER

Evinden; çoğu James Bond’la ilgili 200’den fazla ‘ajanlık’ romanı çıkan Mesurier’in hayat hikayesi de ortaya çıkmaya başladı.

İşte İngiliz Ajan’ın bilinmeyenler…

Singapur’da dünyaya gelen James Le Mesurier babası Benjamin Le Mesurier gibi askerlik mesleğini tercih etti.

İLK EVLİLİĞİNİ SARAYBOSNA’DA YAPTI

Birleşmiş Milletler’de barışı koruma kuvvetlerinin bünyesinde Bosna ve Kosova’da görev yapan Le Mesurier, Saraybosna’da ilk eşi Aurelie Marle ile tanışarak evlendi.

2000’DE ORDUDAN AYRILMIŞ

Bir süre sonra aralarında yaşanan anlaşmazlıklar sebebiyle boşandılar. Askerlik mesleğini bir süre sürdüren Le Mesurier 2000’de İngiliz Ordusu’ndan ayrılarak sonu İstanbul’da biten Ortadoğu serüveni başladı.

İSRAİL’DE ÇALIŞMIŞ

Filistin’de 2. intifada yaşanırken, 2002 yılında Batı Şeria bölgesindeki Ramallah’ta bulunan Le Mesurier Jericho Hapishanesi’nde gözlem misyonunda çalıştı. Filistin’de çatışmaların artması üzerine Ürdün’e geçti.

Ürdün’de yaşamını devam ettiren Le Mesurier, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’nin öncülüğünde Çokuluslu Koalisyon Kuvvetlerinin Irak’ı işgal etmesi üzerine çalışmalarını Bağdat’a kaydırdı.

SARAH TOSH iLE ÜRDÜN’DE EVLENDİ

2006 yılına kadar Ürdün’de kalan Le Mesurier, ardından Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitti. Suriye iç savaşına kadar Ürdün’de kalan Le Mesurier bir güvenlik şirketinde danışmanlık yaptı. Bu esnada Sarah Tosh ile tanışan Le Mesurier bir süre sonra evlendi.

SIK SIK IRAK’A GİDİP GELDİ

Le Mesurier’in bu evliliğinden Cicely ve Darcey isimli iki kız çocuğu dünyaya geldi. Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşadığı yıllarda sık sık Irak’a giden Le Mesurier Irak'ın işgalini ve işgalden sonra yaşanan mezhep çatışmalarını yakından takip etti.

BAE’DEN SONRA SURİYE’YE GEÇTİ

Le Mesurier’in Birleşik Arap Emirlikleri’nden sonraki durağı iç savaşın başladığı Suriye oldu.

2013’TE BEYAZ BARETLİLERE KATILDI

Suriye’deki iç savaşı yakından takip eden Le Mesurier 2013-2014 yılları arasında Mayday Rescue Vakfı’nı kurdu. Daha sonra adı “ajanlık faaliyetleri ile” suçlanacak olan Beyaz Baretliler’e katıldı.

Suriye iç savaşı sürerken yaklaşık 4000 gönülleye yaklaşan Beyaz Baretliler birlikte James Le Mesurier ismi de uluslararası arenada anılmaya başladı. Özellikle Batılı hükümetlerden çok destek gören Beyaz Baretlilere en çok eleştiri getiren ülke de Rusya oldu.

İSTANBUL’A GELİP BÜYÜKADA’YA YERLEŞTİ SARAH’TAN BOŞANIP EMMA İLE EVLENDİ

Suriye’den sonra İstanbul Büyükada’ya yerleşen Le Mesurier, eşi Sarah Tosh’tan da boşandı. Mayday Rescue Vakfı’nı ve Beyaz Baretleri Beyoğlu’ndaki yüksek güvenlikli home ofisinden yöneten Le Mesurier, 2008 yılında Irak’ta tanıştığı Emma Winberg ile 2018 yılında evlendi.

SIK SIK SOMALİ’YE GİDİP GELDİ

Üçüncü evliliğini yapan Le Mesurier’in çok sayıda konferasa katılırken, bir yandan da Somali’ye giderek sivil savunma eğitimleri verdiği öğrenildi.

ANTİ-DEPRESAN KULLANMAYA BAŞLADI

Eşi Emma Winberg’in ifadesine göre çok stresli bir hayat yaşayan Le Mesurier yaklaşık 10 yıldır anti-depresan ilaçları kullanıyordu. Son günlerde aşırı strese bağlı travmaları artan Le Mesurier iğne ve ilaç tedavisine başlamıştı. Le Mesurier’in Filistin’de 2. İntifada ile başlayan Ortadoğu serüveni İstanbul Beyoğlu’nda 3. kattaki home ofisinde atlayarak intihar etmesiyle sona erdi.

Le Mesurier’in ardında birçok soru işaretinin yanı sıra uzun süredir göremediği kızları Cicely ve Darcey’ı bıraktı.

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