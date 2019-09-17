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İş kadınını darp edip, üzerine siyah renkli sıvı madde döktüle

Adana'da 2 kişi tarafından darbedilip, üzerine siyah renkli sıvı dökülen müteahhit Ebru Berköz Karaca, hastanede tedaviye alındı. Dökülen maddenini ne olduğu araştırılıyor.

Mehmet SERBES
13:35 -
Haberler Gündem
İş kadınını darp edip, üzerine siyah renkli sıvı madde döktüle

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Göl Kenarı Yolu'nda işletmecilik yapan Ebru Berköz Karaca, daha önce bir mekanın işletmesi konusunda mahkemelik olduğu L.G. ve O.G. ile karşılaştı. Hazine arazisi üzerine kurulu mekanın işletmesi konusunda anlaşmazlık yaşadığı bu 2 kişi tarafından önce tehdit, ardından da darp edilen Karaca, üzerine dökülen siyah renkli sıvı madde nedeniyle hastaneye götürüldü. Karaca, Çukurova Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, dökülen maddenini ne olduğu araştırılıyor. Şüpheliler L.G. ve O.G. ise gözaltına alındı.

SÖZCÜ

Adana Darp Sözcü
Son güncelleme: 13:37 17.09.2019
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