İşadamı kediyi sopayla dövdü! Dehşet anları kameraya yansıdı

Hayvanlara yönelik işkencelere bir yenisi daha eklendi. İnsanlık dışı görüntülerin bu seferki adresi İstanbul Bahçelievler'di. Tekstilci bir işadamı olduğu ileri sürülen Hakan G., evinde kediyi sopayla dövdü. O dehşet anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İnsanın kanını donduran görüntülerin geçtiğimiz aylarda çekildiği öğrenildi.

Kocasinan’da tekstil işi yaptığı ileri sürülen işadamı Hakan G. iddiaya göre, yedirmesine rağmen çağırdığında yanına gelmeyen kedilerine sinirlendi. Çocuklarını odadan uzaklaştırarak kapıyı kapatan Hakan G., eline aldığı sopayla bir elinde tuttuğu kediyi defalarca dövdü. Acıyla inleyen kedi, bir ara dayaktan kurtulup pencereden kaçmaya çalıştı. Hakan G., kapalı olan pencerenin önünde sıkıştırdığı kediyi burada da defalarca sopayla vurdu.

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O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Çocuklardan birinin odaya girmesiyle dayağa ara veren Hakan G., çocuğu dışarı çıkarıp kapıyı kapatarak kediyi tekrar sopayla dövmeyi sürdürdü. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Hakan G.’nin bir süre önce eşiyle boşandığı, 3 çocuklarının velayetinin annelerine verildiği öğrenildi. Tehdit ettiği gerekçesiyle eşi tarafından şikayet edilen Hakan G. hakkında uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı. DHA