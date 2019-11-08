İSKİ su kesintisi listesi: İstanbul’da sular ne zaman gelecek?

Su kesintisi İstanbul'un farklı ilçelerinde birçok noktada etkili oluyor. Su kesintisi sebebiyle zorluk yaşayan vatandaşlar İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusuna cevap arıyor. İSKİ planlı kesintileri internet sitesi üzerinden yayınlıyor. İşte güncel su kesintisi listesi…

İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ 8 KASIM

Arıza Kesinti

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Hicret Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-11-08 09:13:25.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : Ziya Gökalp Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-11-08 10:06:12.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Esenler

Etkilenen Mahalleler : Turgut Reis Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-11-08 11:31:51.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Esenyurt

Etkilenen Mahalleler : Osmangazi Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-11-08 12:12:42.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler : Mithatpaşa Mah,Mimar Sinan Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-11-08 11:48:19.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Fatih

Etkilenen Mahalleler : Yavuz Sultan Selim Mah,Zeyrek Mah,Ali Kuşçu Mah,Cibali Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-11-08 11:11:01.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Sarıyer

Etkilenen Mahalleler : Emirgan Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-11-08 10:48:34.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Üsküdar

Etkilenen Mahalleler : Valide I Atik Mah,Mimar Sinan Mah,Murat Reis Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-11-08 09:32:30.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.