İSKİ su kesintisi listesi: İstanbul’da sular ne zaman gelecek?

Su kesintisi İstanbul'un farklı ilçelerinde birçok noktada etkili oluyor. Su kesintisi sebebiyle zorluk yaşayan vatandaşlar İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusuna cevap arıyor. İSKİ planlı kesintileri internet sitesi üzerinden yayınlıyor. İşte güncel su kesintisi listesi…
İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ 8 KASIM
Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Hicret Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-11-08 09:13:25.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Ziya Gökalp Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-11-08 10:06:12.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Turgut Reis Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-11-08 11:31:51.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Osmangazi Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-11-08 12:12:42.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Mithatpaşa Mah,Mimar Sinan Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-11-08 11:48:19.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Yavuz Sultan Selim Mah,Zeyrek Mah,Ali Kuşçu Mah,Cibali Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-11-08 11:11:01.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Emirgan Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-11-08 10:48:34.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Valide I Atik Mah,Mimar Sinan Mah,Murat Reis Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-11-08 09:32:30.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.