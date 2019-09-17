İSMEK öğretmen alım ihalesi iptal edildi

İBB Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü tarafından 26 Ağustos’ta yayımlanan ilanda, “2019- 2020 Eğitim Öğretim Dönemi İstanbul Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İSMEK) Hizmetinde Kısmi Süreli Çalışacak Öğretmen Alımı ihalesi yapılacağını duyurmuştu. Söz konusu ilanda ihalenin 23 eylülde yapılacağı belirtilmişti. Bin 676 öğretmenin part time çalıştırılması planlanan hizmet alım ihalesi, yapılmasına bir hafta kala 16 Eylül 2019 tarihinde iptal edildi” denildi.

İhalenin iptal gerekçesinde ise şunlar kaydedildi:

İhale konusu işin içeriğinde ve kapsamında meydana gelen değişiklikler nedeniyle ihale dokümanını oluşturan teknik şartname, birim fiyat cetveli gibi dokümanlarda meydana gelen revizyonlar sonucunda işe ait yaklaşık maliyetin de önemli ölçüde değişmesi ve bu değişikliklerin düzeltme ilanı ve zeyilname yapılmak suretiyle düzeltilme imkanı bulunmadığından ihalenin iptal edilmesine karar verilmiştir