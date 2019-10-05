Yağışlar sürecek… Meteoroloji’den İstanbul için son dakika yağış uyarısı!

Meteoroloji tarafından yapılan son dakika uyarısında vatandaşlara dikkatli olun denildi.

Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra etkisini arttırması beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, ve Yalova çevrelerinde kuvvetli (21 -50 kg/m2) olması bekleniyor. Yağışların Pazar günü öğle saatlerinden bölgemizde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ani yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

İLGİLİ HABER İBB'den uyarı: İkinci dalga geliyor

Uyarıda ayrıca bu gece 02:00 ile yarın 19:00 saatleri arasında yaşanacak ‘sel – su baskını – ulaşımda aksamalar – yıldırım- çatı uçması’ tehlikeleri için de uyarılarda bulunuldu.

Meteoroloji’nin uyarısında yağışın tehlike yaratacağı bölge olarak, Marmara'nın Doğusu (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) ve İstanbul gösterildi.