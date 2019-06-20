İstanbul Valiliğinin 23 Haziran açıklamasında ‘panik yaratan’ detay | Son dakika

İstanbullular 31 Mart 2019 tarihinde tüm Türkiye’de olduğu gibi sandık başına gitti. 31 Mart 2019 seçimlerinde İstanbul’daki seçmen sayısı 10 milyon 570 bin 939’du. YSK kararı ile 31 Mart seçimleri iptal edilince, İstanbullulara 23 Haziran’da yine sandık yolu göründü.

SEÇMEN SAYISI DEĞİŞMEDİ

Yasaya göre 18 yaşını dolduranlar olsa bile ‘tekrar seçim’ olduğu için 23 Haziran’da yeni seçmenler olmayacak. Yani 23 Haziran’daki seçimde, 31 Mart’a göre (ölüm, hüküm giyme, askere gidenler) gibi durumlar yüzünden seçmen azabilecek ancak artamayacak.

İSTANBUL VALİLİĞİN AÇIKLAMALARI KAFALARI KARIŞTIRDI: 31 MART’TA 10 MİLYON 393 BİN 532, 23 HAZİRAN’DA 10 MİLYON 570 BİN 939

İstanbul Valiliği bugün 23 Haziran seçimleri ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada; YSK’nın da vurguladığı gibi İstanbul’da 10 milyon 570 bin 939 olduğu hatırlatıldı.

31 MART AÇIKLAMASINDA ‘YANLIŞLIK’

Bu açıklamanın ardından Valiliğin 31 Mart 2019 seçimlerine ilişkin yaptığı yazılı açıklama yeniden gündeme geldi. İstanbul Valiliğin 29 Mart 2019 günü yaptığı resmi açıklamada ise İstanbul’daki seçmen sayısının 10 milyon 393 bin 532 olarak yer aldığı ortaya çıktı.

177 BİN 407 YENİ SEÇMEN!

İstanbul Valiliğin yaptığı iki açıklamaya göre; 23 Haziran’da, 177 bin 407 yeni seçmenin ortaya çıktığı gözlendi.

VALİLİĞİN 29 MART AÇIKLAMASINDA HATA!

Ancak YSK’nın 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerine ilişkin yaptığı resmi açıklamalara bakıldığında ise seçmen artışının olmadığı yani her iki seçimde de İstanbul’daki seçmen sayısının 10 milyon 570 bin 939 olduğu anlaşıldı. Panik yaratan hatanın, İstanbul Valiliğinin 31 Mart seçimlerine ilişkin 29 Mart’ta yaptığı ve halen valiliğin resmi internet sitesinde yer alan basın açıklamasında yer aldığı ortaya çıktı. Valiliğin 29 Mart’ta yaptığı açıklamada seçmen sayısı için 10 milyon 570 bin 939 yerine yanlışlıkla 10 milyon 393 bin 532 yazdığı gözlendi.