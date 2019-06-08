İstanbul’daki makas dehşetinde 3’ü çocuk 4 kişi öldü

Kaza saat 02.00 sularında TEM Otoyolu Beşiktaş Harp Akademisi Tünel geçişi Edirne istikametinde meydana geldi.Sürücüsünün henüz ismi belirlenemeyen 34 RJ 5171 plakalı otomobil, makas atmaya çalıştığı sırada orta şeritte seyreden 33 CNT 40 plakalı panelvan araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle panelvan araç önce bariyerlere çarptı, ardından yan yattı. Otomobil ise çarpmanın ardından bariyerlere vurdu.

ANNE VE İKİ ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, hafif ticari araçtaki 2 çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 12 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaşamını yitiren Hiranur Özçelik (9) ve Yahya Özçelik’in (8) cenazeleri de morga götürüldü.

Hastanede tedavi gören yaralılardan Hiranur ve Yahya Özçelik’in annesi Seyhan Özçelik ile Yusuf Eray (8) da yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

kazada yaralanan 4’ü çocuk 10 kişinin tedavisi çevredeki hastanelerde devam ediyor.

MAKAS ATAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KAÇTI

Polis, “makas atarak” ilerlediği öne sürülen ve kazanın ardından olay yerinden kaçan 34 RJ 5171 otomobilin sürücüsünün kimliğini belirledi. Emniyet güçleri firari sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.