İstanbul’da ‘taşıyıcı anne’ operasyonu! | Son dakika haberleri

Polisi harekete geçiren olay, Maltepe, Bağlarbaşı Mahallesi, Yonca Sokak'taki biri adrese düzenlenen baskınla ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin aramasında, 63 kaçak içki ve çok sayıda doğurganlık artırıcı hormon ilacı ele geçirildi. Yapılan araştırmalarda, hormon ilaçlarının “Taşıyıcı annelik” yapan kadınlar tarafından kullanıldığı anlaşıldı. Bunun üzerine Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Araştırmalarda, çocuğu olmayan ailelere para karşılığı “Taşıyıcı annelik” yapacak kadınlar bulan ve “Yumurtalık” satan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) merkezli bir organizasyon üyesi 2 şüpheli belirlendi.

PARA KARŞILIĞI TAŞIYICI ANNE

Şüphelilerin yapının Türkiye ve Gürcistan ayağını organize eden isimler olduğu öne sürüldü. Polis ekiplerinin çalışmasında, çocuğu olmayan Türk ailelere taşıyıcı annelik yapacak kadınların Gürcistan'daki IVS T. Georgia isimli bir ajans tarafından bulunduğu anlaşıldı. Taşıyıcı annelik ve donörlük ajansına para karşılığı bu işi yapmak isteyen kadınların başvurduğu belirtildi.

İLGİLİ HABER Kırıkkale'de kumar operasyonu! 54 gözaltı

15 BİN DOLARA TAŞIYICI ANNELİK

Polis ekiplerinin bir adrese düzenlediği baskında Gürcistan uyruklu N.B. ve Moldova uyruklu A.K. isimli 2 kadın gözaltına alındı. N. B. isimli kadının hamile olduğu anlaşıldı. N.B. ifadesinde, 15 bin dolar karşılığında Türk bir aile için taşıyıcı annelik yaptığını itiraf etti. N.B.nin KKTC vatandaşı bir kadının aracılığıyla özel bir hastanede, aşılama yöntemiyle hamile kaldığını söylediği öğrenildi.

BEŞİNCİ TAŞIYICI ANNE

A.K. ise KKTC uyruklu kadın adına çalıştığını ve Gürcü kadının kendi evinde kalan 5'inci taşıyıcı anne olduğunu söylediği belirtildi. A.K.'nin evinin taşıyıcı annelerin kaldığı adres olarak kullanıldığı öne sürüldü. Ayrıca A.K.'nin yumurtalık satışı ile ilgili kurye faaliyetlerini de gerçekleştirdiği iddia edildi.

ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan A.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Hamile olan kadının ise serbest bırakıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.