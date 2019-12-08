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İstanbul’daki tarihi kemere defineciler dadandı!

Sultangazi'de Mimar Sinan'ın eserlerinden Tarihi Güzelce Kemeri define avcılarının hedefi olmuş ve 5 metre derinliğinde çukurlar açılmıştı. Kazma ve küreklerle çukurları kapatan polis ekipleri, kemerin çevresinde saat başı devriye atıyor.

19:18 -
Haberler Gündem

Sultangazi’de Cebeci köyü sınırlarında bulunan Mimar Sinan’ın eserlerinden tarihi Güzelce Kemeri define avcılarının hedefi olmuş ve kemerin çevresinde derinliği 5 metreyi bulan çukurlar açılmıştı.

DHA

EKİPLER DEFİNECİLERİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

İstanbul İl Emniyet Müdür’ü Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, kazma ve küreklerle çukurları kapatırken, tarihi kemerin çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı.

DHA

Güzelce Kemerinin çevresinde saat başı devriye atan ekipler, define avcılarını yakalamak için çalışma başlattı. DHA

define Emniyet istanbul Polis
Son güncelleme: 20:03 08.12.2019
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