İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu: 23 Haziran’daki maçı 5-0 alacağız

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu 23 Haziran'da tekrarlanacak olan seçimde ilgili izleyecekleri stratejiyi Sözcü'ye anlattı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile seçim koordinasyonu konusunda tecrübeli olduklarını ifade eden İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Saltuk Buğra Kavuncu, “CHP ile 31 Mart sürecinde bir birliktelik yaptık. Koordinasyon anlamında başarılı bir kampanya dönemi geçirdik. Bu başarı da sandığa da yansıdı. 31 Mart sürecinde elde ettiğimiz bu tecrübeyi 23 Haziran seçim sürecinde de hem sahaya hem sandığa yansıtacağız. Önümüzde bir kampanya dönemi var. Bize gelen talepler doğrultusunda elimizden geleni fazlasıyla yapacağız” dedi.

“BU SEÇİM VİCDAN SEÇİMİ OLDU”

İstanbul'da tekrarlanacak olan seçimin belediye seçiminin çok daha ötesine gittiğini belirten Kavuncu, “İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı olarak isterdik ki sadece belediye konuşulsun, projeler konuşsun, projeler yarışsın. İstanbul'u en iyi kim yönetecekse İstanbul'u o kazansın. Fakat YSK'nın aldığı kararla iş başka yere geldi. Halkın iradesinin tertemiz yansıdığı o sandıktaki sonuçlar geçersiz sayıldı. YSK kendi yaptığı usulsüzlüklerin faturasını millete kesti. Usulsüzlüklerin olup olmadığı da net değil. Usulsüzlük olmadığı da ortada. Neye dayanarak bunu söylüyor. Daha önceki emsallere içtihat kararlarına bakarak aslında iptali gerektirecek hukuki olarak bir dayanak yok. Bursa Mustafakemalpaşa'da eğer reddiyorsan İstanbul'da neden kabul ediyorsun ? Bu çifte standarttır. Hukuken kabul edilemeyecek vicdanlara da sığmayacak bir karar alındı. Dolayısıyla böyle bir kararın sonucunda da bu iş vicdan seçimine döndü. Bu iş artık hak edene hak ettiği görevin verilmesinin şart olduğu seçime döndü” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞ EKREM İMAMOĞLU İÇİN SEFERBER OLDU”

YSK'nın kararına tepki gösteren vatandaşların Ekrem İmamoğlu için seferberlik başlattığını söyleyen Kavuncu, “Ekrem İmamoğlu bu seçimin galibidir. YSK Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı seçimi tekrarlatarak ciddi bir tepki aldı. Bu tepkinin de sandığa çok güçlü bir şekilde yansıyacağını görüyorum. Zaten vatandaşlarımızın ‘Size nasıl yardımcı oluruz’ şeklindeki taleplerinden de hissediyoruz. AKP'li seçmenin bile ‘Yok artık’ dediği bir noktadayız. Tüm bunlar sandığa yansıyacaktır. Dolayısıyla ben 23 Haziran'da çok daha büyük bir farkla İmamoğlu'nun seçimi kazanacağına inanıyorum. Biz yine de 31 Mart'ta nasıl bir çaba gösterdiysek 23 Haziran'da da göstereceğiz. İyi koordine olmamız gerekiyor. Dünyanın Türkiye'nin gözü kulağı İstanbul'da. Dolayısıyla İstanbul dışından da seçime destek olmak isteyen İYİ Parti teşkilatları var. Bunları planlı koordineli bir şekilde değerlendirmemiz lazım. Bunlar olumlu bir şekilde değerlendirildiğinde sahaya da yansıtacaktır. İYİ Parti olarak İmamoğlu'nun kampanyasının yanında aynı zamanda demokrasiye hukuka adalete olan ihtiyacı da elimizden geldiğince vurgulayacağız. Seçmene bu konuda elimizden geldiğince herşeyi aktaracağız” dedi.

“SEÇİM GÜVENLİĞİ İÇİN KOORDİNELİ ÇALIŞACAĞIZ”

Seçim güvenliği ile de konuşan Kavuncu, “İYİ Parti olarak aday çıkardığımız 10 ilçede sandık kurulu üyelerimiz var. Bunun dışında bütün sandıklara müşahit verecek imkanımız var. Bunları CHP ile koordineli bir şekilde götürüyoruz. Bu konuda tecrübeliyiz, antrenmanlıyız. Herkes ıslak imzalı tutanakları almanın ne kadar mühim olduğunu gördü. Tutanaklar alındığında herhangi manipülasyon imkanının kalmadığını gördü. Bütün sandıklardan alınan ıslak imzalı tutanakların elde edilmesinin ve doğru bir şekilde sisteme girilmesinin daha sonra YSK sonuçları ile bunların karşılaştırılmasının kilit nokta olduğu görüldü. Bizim bu konuda 31 Mart'ta işbirliğimiz olmuştu. Bu işbirliğini devam ettireceğiz. Son 6-7 seçimdir kasıtlı bir şekilde ilk etapta Anadolu Ajansı çok ciddi bir fark varmış gibi bir veri giriyor. Özellikle yandaş medya tarafından bu veriler kamuoyuna duyuruluyor. İstanbul ve Ankara seçimlerinde de bunu gördük. Sonuçların iktidarın lehine olduğuna yönelik algı yaratılarak ıslak imzalı tutanakların alınması konusunda zaafiyete yol açıyordu. Bu başka türlü açıklanamaz. Çünkü fark hep iktidar lehine çıkıyor ardında fark kapanıyor. Bu sandıktaki arkadaşların moralini bozmak için çok kurnazca planlanan bir uygulamadır. Ama artık bunlar tecrübe edildi. Artık kimse bunlara itibar etmiyor” ifadelerini kullandı.

“1-0 KAZANDIK SAYILMADI 23 HAZİRAN’DA MAÇI 5-0 ALACAĞIZ”

Seçimi kazanacaklarını vurgulayan Kavuncu, “Biz bu seçimi kazanacağız. Daha önce AK Parti'nin adayına oy vermiş vatandaşın vicdanının nasıl sızladığını gördük. Alınan karalarlardan gördüğüm rahatsızlık İmamoğlu'nun zaferini perçinleyecek. Oy oranı konusunda net bir şey söylemem doğru olmaz ama farkın çok daha fazla açılacağını biliyorum. Maçı 1-0 aldığınızda tartışmaların devam etme ihtimali var. 31 Mart’ta maçı 1-0 aldık saydırmadılar. Ama biz maçı en az 5-0 alacağız. Çünkü seçimi kazanmak için bir oy yeterlidir söylemlerinin samimi olmadığını gördük. Bu süreçte içimize sindirmekte zorlanıyoruz ama bazı şeyleri net olarak gördük. Demokrasi ile gelen bir zihniyetin demokrasi ile gitmesi gerektiğinde nasıl çırpındığını gördük. Bu kızgın demiri soğutmamız gerekiyor diyenlerin, ‘Herşey Güzel Olacak’ diyen sanatçılarla alakalı nasıl bir dil kullandığını gördük. İş adamlarına herkes ‘Haddini bilsin’ dendiğini gördük. O lafın samimi olmadığını da gördük. Genel Başkanımız Meral Akşener'in bir sözü vardı. Seçmenlerimize ‘Bu kulağı bir kıvırın’ demişti. Ama vatandaş bu kez o kulağı kıvırmayacak, koparacak” şeklinde konuştu.