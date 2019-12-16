İYİ Partili Bahşi: Savcılar duruşmadan önce SMS’le talimat alıyor

İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, TBMM genel kurulunda yaptığı konuşmada AKP döneminde birçok reform paketi çıkartıldığını hatırlatarak, paketlerin iyileşme getirmediğini yargının günden güne kötüye gittiğini söyledi.

“REFORM PAKETLERİNİN SAYISINI UNUTTUM”

İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, çıkarılan yargı reformlarının başarılı olmadığını savunarak TBMM Genel Kurulu'nda şöyle konuştu; “Yargı reformu strateji belgesi Ak Parti genel başkanı tarafından sarayda açıklandı. Bu çerçevede ilk paket meclisten geçti. Bu pakette ifade özgürlüğünü geliştirileceği söylenen düzenleme de yer aldı. Ancak uygulamada konulan bu madde karşılık bulmadı. Ak parti döneminde çıkarılan yarı reform paketlerinin sayısını unuttum. Bu kadar paketten sonra bile bırakın iyileşmeyi günden güne kötüye gitmektedir. Cumhurbaşkanına hakaret suçunda verilen tüm beraat kararları için istinaf yoluna gidilecek diye savcılıklarda savcılara talimat verilip genelge yayınlanıyor. Kim tahliye olacak kim tutuklu kalacak diye, özel yetkili duruşmaların savcıları duruşmadan önce tutuklular için SMS'le talimat alıyorlar”