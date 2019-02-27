Jandarma astsubay alımı başvuruları… Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı astsubay başvurusu ne zaman?

Jandarma astsubay alımı için başvuru yapacak olanlar merakla şartları araştırıyor. 25 Şubat tarihinde başlayan ve 13 Mart tarihine kadar devam edecek olan Jandarma ve Sahil Güvenlik subay-astsubay öğrenci alımı başvurusu, E-Devlet üzerinden yapılacak. İşte, subay ya da astsubay olmak isteyenlerin merakla araştırdığı şartlar ve merak edilen bilgiler…

HANGİ ŞARTLAR ARANACAK?

JSGA Fakültesi adayların ön başvurularını https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresinden Haziran-Temmuz ayları

arasında YKS sınav sonuçları açıklanmadan önce alacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) JSGA Fakültesine yerleştirme yapılmayacaktır. Jandarma Genel Komutanlığı kendi seçme sınavlarını (Boy-Kilo, Mülakat, Spor) YKS sınav sonuçları açıklandıktan sonra yapacak.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesine girmek isteyen adayların Jandarma Genel Komutanlığı kendi seçme sınavından ve YKS sınavından aldıkları puanlara göre sıralamaları yapılarak sonuçlar faaliyet takvimiyle birlikte https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris,www.jandarma.gov.tr ve www.jsga.edu.tr adreslerinden ilan edecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

a. Ön başvurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adreslerinden ulaşılabilecek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile 25 Şubat – 13 Mart 2019 tarihleri arasında giriş yapılacaktır.

b. Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav ücreti yatırma duyurusu, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular www.jandarma.gov.tr, www.sahilguvenlik.gov.tr ve www.jsga.edu.tr internet adreslerinden ilan edilecektir.

c. Başvuru kılavuzları okunmadan, internet ortamında başvuru yapılmamalıdır. Başvuru esnasındaki yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan, ilanların takip edilmemesinden doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur