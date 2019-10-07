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Kaçak göçmenlerin kazasında 4 gözaltı

İstanbul Arnavutköy’de kamyonetin kasasında taşıdığı 42 kaçak göçmenle kaza yapan ve 11’inin yaralanmasına sebep olan TIR’ın sürücüsü ve 3 şüpheli gözaltına alındı. Kaçak göçmenlerin ifadesinde, Yunanistan üzerinden Avrupa’ya gitmek üzere 3 bin euroya anlaştıkları ortaya çıktı.

Habip ATAM
16:57 -
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Kaçak göçmenlerin kazasında 4 gözaltı

Operasyon, İstanbul Emniyeti'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polisi harekete geçiren olay 5 Ekim'de Arnavutköy'de meydana geldi. İddiaya göre; Bangladeş, Pakistan Sri Lanka uyruklu 42 kaçak göçmeni taşıyan bir TIR saat 04.00 sıralarında kaza yaptı. Sürücünün virajı alamamasıyla savrulan TIR'daki göçmenlerden 11'i yaralandı. Yaralı göçmenler olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. TIR sürücüsü göçmenleri araçtan indirdikten sonra araç plakalarını sökerek kaçtı.

ŞOFÖR VE ÜÇ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yaşanan olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, olay yeri yakınlarında bir plaka buldu. Plakanın göçmenleri taşıyan TIR'a ait olabileceği değerlendirildi. Araştırmaların devamında, polisin peşinde olduğu araç Esenyurt'ta terk edilmiş olarak bulundu. Ekipler, kaza yapan TIR'ı kullanan kişinin Muhammed B. (62) olduğunu ortaya çıkardı. Şüpheli gözaltına alınırken, güvenlik kameraları da incelendi. Polis, kaz yapan TIR'a öncülük ve artçılık yapan 2 otomobil tespit etti. Araçlardaki 3 kişinin, TIR sürücüsüyle de irtibatını belirlendiği iddia edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 3 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Baskında, Kurtuluş G.(25) Metehan T.(20) ve 24 yaşındaki Orhan K.'yi gözaltına aldı. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyeti'ne işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şoför ve 3 şüpheli tutuklandı.

3 BİN EURO KARŞILIĞINDA

Polis ekipleri, kaçak göçmenlerin de ifadesine de başvurdu. Kaçak göçmenlerin, Yunanistan'a oradan da Avrupa'ya geçmek üzere, 3 bin Euro karşılığında anlaşma yaptıklarını söyledikleri öğrenildi.

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Son güncelleme: 17:01 07.10.2019
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