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Kağıthane’de tekstil atölyesinde korkutan yangın! 6 kişi mahsur kaldı

Kağıthane'de 5 katlı bir binanın en üst katındaki bir tekstil atölyesinde çıkan yangında mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

06:32 -
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Kağıthane’de tekstil atölyesinde korkutan yangın! 6 kişi mahsur kaldı

Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi Güzel Yonca Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın en üst katındaki bir tekstil atölyesinde henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, kattaki tekstil ürünlerine sıçradı. Yangın nedeniyle Suriye uyruklu olduğu öğrenilen 6 kişi çatıda mahsur kaldı.

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Olayın bildirilmesi üzerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.  Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını
kontrol altına aldı, çatıda mahsur kalanları kurtardı.

İş yerinde hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. AA

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Son güncelleme: android-time 06:36 08.03.2019
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