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Kahreden olay! Çalıştığı inşaatta intihar etti

İzmir'in Tire ilçesinde, Oktay D. (24), çalıştığı inşaatta kendisini iple havalandırma boşluğuna asarak yaşamına son verdi.

21:33 -
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Kahreden olay! Çalıştığı inşaatta intihar etti

Evli ve 2 çocuk babası Oktay D., bugün saat 15.00 sıralarında, mesai arkadaşları tarafından çalıştığı inşaatın havalandırma boşluğunda, iple asılı halde bulundu.

FOTO: DHA

Oktay D.’yi asılı olduğu yerden indiren arkadaşları, durumu 112 Acil Servis ve polise bildirdi. İnşaata gelen sağlık ekipleri, genç işçinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

İntihar ettiği tespit edilen Oktay D.’nin cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Soruşturma başlatan polis, Oktay D.’nin intihar nedeninin araştırıldığını bildirdi.  DHA

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Son güncelleme: android-time 21:34 22.02.2019
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