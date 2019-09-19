Kapatılacağı iddia edilen İSMEK’te yeni dönem 23 Eylül’de başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nda (İSMEK) 2018 – 2019 eğitim döneminde istihdam edilen kısmi zamanlı öğretmenlerin ihalesi 30 Haziran'da sonra ermişti. Yeni öğretmen ihtiyacı da 20 Eylül'de bitecek olan ‘kesin kayıt' döneminin ardından belirlenecek. İSMEK'e ihtiyaç olması halinde yeni öğretmen alımları, sınav sonucunda şeffaf bir şekilde yapılacak. 23 Eylül'de başlayacak yeni eğitim dönemi; 327 branş, 800'e yakın programla 39 ilçede, 300 bin İstanbullu'ya hizmet verecek. İSMEK'te bu yıl, geçmiş yıllardan farklı olarak güz, bahar ve yaz olmak üzere 3 ana kayıt dönemi uygulanacak.

İSMEK KAPATILIYOR İDDİASINA YALANLAMA

İSMEK'ten yapılan açıklamada, son zamanlarda bazı bazı yayın organlarında çıkan, “İSMEK'ler kapatılıyor” haberleri kesin bir dille yalanlanarak, “Depreme dayanıklı ve nitelikli İSMEK eğitim merkezlerimizdeki kurslarımızda yeni eğitimler planlamakla birlikte, güvenli olmayan binalarımızda düzenlemelere gidilmektedir. Yaşanabilir ortamlarda İstanbul halkına yönelik eğitim çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bir takım çevreler tarafından vereceğimiz eğitimler İSMEK öğretmenlerini kullanarak manipüle edilmeye çalışılmaktadır. İSMEK eğitim merkezlerimizin kapanma gibi bir durumu bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi.

İLGİLİ HABER İSMEK kurs branşları neler?

İMAMOĞLU DA YALANLAMIŞTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da “Bazı malum basın organlarında yer alan İSMEK’lerin kapatılacağı iddiaları tümüyle gerçek dışıdır. Aksine; İSMEK’leri sağlıklı binalarda daha gelişkin halde, istihdam merkezleriyle bütünleştirerek çoğaltacağız. Eğitimcilerimizin ve kursiyerlerimizin can güvenliği önceliğimizdir” açıklaması yapmıştı.