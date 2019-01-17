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Kartal’da kovalamaca ölümle sonuçlandı

İstanbul Kartal'da çaldıkları ciple kaçmaya çalışan 2 kişiden biri, güvenlik görevlisinin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti.

android-time 09:59
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İstanbul Kartal'da çaldıkları ciple kaçmaya çalışan 2 kişiden biri, güvenlik görevlisinin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti.

Kartal Orhantepe Mahallesi, Orhangazi Caddesindeki olay sabah saatlerinde meydana geldi. Dragos’ta bir siteden cip çalan 2 kişi araçla kaçmaya başladı. Bu sırada site güvenliğinin de aralarında bulunduğu 3 kişi peşlerine takıldı. Site güvenliğinin ateş açması sonucu cipin sürücü koltuğundaki kişi başından vuruldu.

DHA

DHA

Kontrolsüz kalan cip bir servis aracına çarparak durdu. Vurulan kişinin yanındaki kişi ise yaya olarak olay yerinden kaçtı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

DHA

DHA

DHA

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Son güncelleme: android-time 10:2817.01.2019
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