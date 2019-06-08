Kaz Dağları’nda bayram çöplüğü! Yediler, içtiler, bırakıp gittiler…

Balıkesir'in Edremit ilçesinin kuzeyinde Babadağ, Gürgen Dağı, Zeybek Dağı ve Şapdağı silsilesinin oluşturduğu Cennetten bir köşe Kazdağları'nın özellikle Pınarbaşı bölgesi çöplükten geçilmiyor. 9 günlük Ramazan Bayramı nedeniyle yaşanan yoğunluk bölgeyi temizlik açısından kötü etkiledi.

GERİDE ÇÖP DAĞLARI KALDI

Güre Köyü sınırları içinde kalan, Akçay'a 6 km uzaklıktaki Pınarbaşı, Kaz Dağları'nın en muhteşem ve en çok turist alan bölgelerinden birisi. Yılın 2 buçuk aylık yaz sezonunda yaklaşık 100 bin günübirlikçiyi ağırlayan bölgeye, 9 günlük tatilde bir o kadar ziyaretçi gelince her taraf perişan oldu. Özellikle ziyaretçilerin geride bıraktıkları çöp dağları tepki yarattı.

TURİSTİK MANZARALI ÇÖPLER

Tarihi yüzyıllar öncesine dayanan zeytin ağaçlarının süslediği, dünyanın en fazla oksijen yoğunluğu bulunan yerlerinden birisi olan, antik yerleşim yerleri, şelalesi, temiz denizi ile bilinen, çevreye duyarlı Küçükkuyu yaşayanına rağmen bölgeyi panoramik olarak gören seyir teraslarını ziyaret edenlerin çevreye saçtığı atıklar ise “Turistik manzaralı çöp” konumunda.

ÇÖPLER KONTEYNIR YERİNE YERE ATILDI

Yine Pınarbaşı Köyü'ndeki yerleşim alanlarında çöplerin konteynırlar yerine yerlere atılması yadırgandı. İşin en kötü yanı ise Kaz Dağlarının eteklerindeki alana bölge yaşayanlarınca atılan moloz yığınları ve evsel atıkları görenler “Cennetten kalma bir köşeye ancak bu kadar ihanet edilebilir” manzaraya isyan etti.