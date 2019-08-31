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Kazada bir aile yok oldu: 3 ölü

Muğla'nın Ortaca ilçesinde minibüsle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü Ali Kök ve eşi Yeliz Kök çiftinin 12 yaşındaki kızları Işıl için okul alışverişi yaptıktan sonra evlerine dönerken kaza yaptıkları öğrenildi.

02:25 -
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Kazada bir aile yok oldu: 3 ölü

Kaza, saat 20.30 sıralarında Muğla´nın Ortaca ilçesinde meydana geldi. İ.Ö. yönetimindeki 48 RJ 205 plakalı minibüs ile Ali Kök’ün (46) kullandığı 48 RK 861 plakalı motosiklet, Ortaca´dan Güzelyurt-Yeşilyurt kavşağında çarpıştı.

Motosiklette bulunan 3 kişi minibüsün altında metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Ali Kök´ün hayatını kaybettiğini belirlerken, eşi Yeliz (40) ile kızı Işıl Kök ise kaldırıldıkları Dalaman Devlet Hastanesi´nde hayatını kaybetti.

Kasksız oldukları öğrenilen Kök ailesinin cansız bedenleri, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu´na kaldırıldı.

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