Kazada bir aile yok oldu: 3 ölü

Kaza, saat 20.30 sıralarında Muğla´nın Ortaca ilçesinde meydana geldi. İ.Ö. yönetimindeki 48 RJ 205 plakalı minibüs ile Ali Kök’ün (46) kullandığı 48 RK 861 plakalı motosiklet, Ortaca´dan Güzelyurt-Yeşilyurt kavşağında çarpıştı.

Motosiklette bulunan 3 kişi minibüsün altında metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Ali Kök´ün hayatını kaybettiğini belirlerken, eşi Yeliz (40) ile kızı Işıl Kök ise kaldırıldıkları Dalaman Devlet Hastanesi´nde hayatını kaybetti.

Kasksız oldukları öğrenilen Kök ailesinin cansız bedenleri, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu´na kaldırıldı.