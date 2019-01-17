Kemal Batmaz’ın 20 milyon TL malvarlığı varmış!

FETÖ’nün Hava Kuvvetleri İmamı olan ve 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nde yakalanan Kemal Batmaz’ın 20 milyon TL’ye yakın mal varlığının olduğu belirlendi.Yargılandığı davada mahkeme başkanı Kemal Batmaz’ın eşi sanık Gonca Batmaz’a “Bu malvarlığını nasıl edindiniz” diye sordu. Sanık Batmaz bu malvarlığından haberi olmadığını söyledi.

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri İmamı Kemal Batmaz ve eşi Gonca Batmaz'ın “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanununa muhalefet” suçlamasıyla yargılandıkları dava İstanbul 37. Ağır Ceza mahkemesinde görülmeye başlandı. Duruşmaya 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssünde yakalanan Kemal Batmaz duruşmaya tutuklu olduğu Ankara'daki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

ADİL ÖKSÜZ'Ü TANIMIYORMUŞ

Savunmasında iddianamede yer alan suçlamaları kabul etmediğini ifade eden sanık Batmaz, mahkeme heyetinin soracağı sorulara yanıt vermeyeceğini söyledi.

Sadece Adil Öksüz ile ilgili soruyu yanıtlayan sanık Batmaz, “Adil Öksüz'ü tanımıyorum” dedi. Savunmasında eşinin Bank Asya'ya para yatırmadığını ifade eden sanık Batmaz, “İddianamede yer alan 172 bin TL'yi Bana Asya'ya ben yatırdım” dedi.

“EŞİMİN YURTDIŞINA ÇIKMASINDAN ŞÜPHELENMEDİM”

Gonca Batmaz da ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini ifade etti. Eşi sanık Kemal Batmaz'ın yurtdışına çıkmasından şüphelenmediğini ifade eden sanık Gonca Batmaz, FETÖ'nün TSK imamı firari Adil Öksüz'ü ve Akıncı Üssünde yakalanan sivil imam Harun Biniş'i tanımadığını iddia etti.

3 VİLLA, 3 DÜKKAN ve ARABALAR….

Mahkeme başkanının, malvarlıklarına ilişkin sorularına ise sanık Gonca Batmaz ilginç yanıtlar verdi. Mahkeme Başkanı sanık Gonca Batmaz'a “Sanık Kemal Batmaz üzerine üç villa, üç dükkan, iki taşınmaz ve arabalar var. 20 milyon TL'ye yakın bir para ediyor. Bu malvarlığını nasıl edindiniz” diye sordu.

Sanık Gonca Batmaz bu soruya “Bu villalar ve dükkanlardan haberim yok, bilmiyorum. Bir aracımız var o da beni üzerime” diye yanıt verdi.

GONCA BATMAZ: “AKINCI'DAKİ KİŞİ EŞİME BENZİYOR”

Eşinizin darbe girişimi sırasında Akıncı Üssünde bulunmasına ilişkin ne düşündüğünün sorulması üzerine de sanık Gonca Batmaz “Ben televizyonda gördüm. Eşime benziyor. Bilirkişi değilim. Yurtdışında bulunuyordu. Şok oldum. Farklı birini oraya koymuşlar gibi” dedi.

ESKİ HSK GENEL SEKRETERİNİN EVİNDE YAKALANMIŞ

FETÖ üyeliği suçlamasıyla tutuklu bulunan eski HSK Genel Sekreteri Muzaffer Bayram’ın evinde yakalanmasına ilişkin soruya da yanıt veren sanık Gonca Batmaz, Muzaffer Bayram'ı tanımadığını öne sürdü. Sanık Batmaz “Benim babam ile Muzaffer Bayram'ın eşinin ailesi arkadaş. Benim bu evde kalabileceğimi söyledikleri için ırada kalıyordum. Yani Muzaffer Bayram'ı tanımıyorum” dedi.