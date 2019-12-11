Kepçeyle akrobatik hareketler yapan operatöre ceza

Olay Avcılar’da Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Yeraltı kablolarında yenileme çalışması yapan görevliler, eski hatların çıkarılması için kepçe kullanıldı. Kepçeyi kullanan iş makinesi operatörü Ahmet Turan Ç. bu sırada akrobatik hareketler denedi.

108 TL PARA CEZASI

Yoldan geçenler, kepçenin arka lastiklerinin havaya kalktığını görünce polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler, kepçe operatörüne “Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen yer, kural yasak zorunluluk ve yükümlülüklere uymadığı” gerekçesiyle 108 TL ceza kesti.

Ahmet Turan Ç.’nin sürücü belgesine geçici olarak el konulurken “Ulaşım araçlarını kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak” suçundan soruşturma başlatıldı. (DHA)